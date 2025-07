Garotada da base encerra jejum de vitórias do Capital

Capital contou com boa parte de jogadores das categorias de base do clube - (crédito: Uéslei Costa/CapitalSAF)

A última vitória do Capital na temporada foi há quase dois meses, quando anotou 1 x 0 sobre o Goianésia, ainda pela sexta rodada do Grupo A5 da Série D do Brasileirão. Desde então, foram quatro empates e duas derrotas.Na tarde deste domingo (20), porém, o jejum acabou e o Tricolor Candango voltou a vencer na competição nacional ao marcar 3 x 0 sobre o Porto Velho (RO), pela 14ª rodada. Com gols do zagueiro Éder Lima e dos jogadores recém-promovidos da base Bala (volante) e Marcelinho (atacante), o time chegou aos 20 pontos e manteve-se na quinta colocação.

Apesar do resultado positivo, a equipe não tem mais chances de avançar à segunda fase da Série D, uma vez que falta somente mais uma rodada e o Mixto(MS), último time na zona de classificação, chegou aos 21 e não pode mais ser alcançado.

De toda forma, o resultado foi importante para marcar a despedida do Capital de sua torcida no Estádio JK nesta temporada, porque o último duelo do time ocorre contra a Aparecidense, em Aparecida de Goiânia (GO), às 17 horas do próximo sábado.

O Coruja foi a campo com uma escalação bastante diferente das últimas atuações após uma série de dispensa de jogadores e comissão técnica. A primeira delas foi o técnico Dino Camargo, promovido das categorias de base após a saída de Felipe Surian durante a semana passada.

Dentro de campo, o goleiro Luan Santos retomou sua posição após meses de tratamento de uma lesão no cotovelo ainda na pré-temporada para este ano. Quem também reconquistou a titularidade foi o zagueiro Éder Lima, o lateral Genilson e o meia Matheusinho, atletas que também ficaram boa parte do ano entregues ao departamento médico para o tratamento de graves lesões, como uma ruptura de tendão de aquiles, por exemplo, no caso de Genilson.

Bala anotou seu primeiro gol com a camisa do Tricolor Candango (foto: Uéslei Costa/CapitalSAF)

Aos 22 anos, Bala começou pela primeira vez entre os 11 iniciais e aproveitou bem a oportunidade ao acertar um belo chute da entrada da área e sem chances para o goleiro Evan Silva. “Minha estreia foi na semifinal do Candangão, na vitória por 2 x 1 sobre o Ceilândia, mas tive pouco tempo. Hoje foi diferente e pude mostrar mais em campo”, pontuou o jovem.

Já Marcelinho, de 18 anos, teve sua primeira chance e, na reta final da segunda etapa,após uma rebatida do goleiro rondoniense, ganhou na velocidade da defesa adversária para escorar a bola e estufar as redes. “Não teria como ser melhor para mim. Apesar de o time estar em um momento complicado, isso dá ânimo para que a gente continue trabalhando forte com o objetivo de voltar aina melhor no ano que vem”,enfatizou o garoto, um dos maiores destaques das categorias de base do Capital, conhecida como Crias do Coruja, desde 2022.

Vale destacar que,somente neste ano, cinco jovens revelados pelo Capital seguiram para grandes equipes do futebol nacional, como é o caso dos meias Felipinho e Rafinha (Corinthians), do zagueiro Samuel Costa (Santos),do lateral Dudu (Red Bull Bragantino) e do volante Pedro Felipe(Athletico-PR).

Ceilândia tropeça

O outro representante do Distrito Federal na Série D do Brasileirão ficou apenas no empate com o Goiânia. No Estádio Olímpico, na capital de Goiás, o Gato chegou a abrir 2 x 0 com Edson Reis e Romarinho. Mas,apesar de dominar as principais ações, viram os adversários igualarem o marcador com Jeremias e joão Vitor.

Classificado para a próxima fase, o Gato chegou aos 25 pontos, mas não consegue mais alcançar o líder Aparecidense, com 29. O Ceilândia encerra a primeira fase da Série D contra o Goianésia (GO), às 17 horas do próximo sábado, no Estádio Abadião.