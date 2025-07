Plata sente desconforto muscular e desfalca Flamengo no Fla-Flu

Plata sentiu desconforto muscular no aquecimento antes do Fla-Flu - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo ganhou um desfalque de última hora no clássico com o Fluminense. Afinal, o atacante Gonzalo Plata sentiu dores no músculo adutor da coxa direita durante o aquecimento e foi vetado da partida. Assim, Wallace Yan começou o jogo em seu lugar.

Não é a primeira vez que Plata sofre com algum problema físico nesta temporada. Recentemente, o jogador sofreu um edema ósseo no joelho direito. Contudo, ele voltou a jogar durante a Copa do Mundo de Clubes.

Além disso, o edema ósseo no joelho direito gerou uma polêmica entre Flamengo e a seleção do Equador. Afinal, o jogador chegou a se apresentar para os jogos das Eliminatórias. No entanto, pediu a desconvocação e retornou ao Brasil.

Sem Plata à disposição, o técnico Filipe Luís escolheu Wallace Yan para começar o Fla-Flu. O atacante, de 20 anos, soma 18 jogos, sete gols e três assistências pelo Flamengo. No Brasileirão, marcou um gol e deu uma assistência em cinco partidas.

