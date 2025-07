Cuiabano vibra com gol da vitória do Botafogo: ‘Brinco que sou atacante’

Autor do gol da vitória do Botafogo sobre o Sport por 1 a 0 neste domingo (20), o lateral-esquerdo Cuiabano comentou sobre a importância do triunfo para o Glorioso. O resultado não só aproxima o Bota da liderança do Brasileirão, como também dá tranquilidade para Davide Ancelotti trabalhar em uma semana sem jogos.

“Estou muito feliz pela vitória, conquistando os três pontos que são muito importantes para a gente no Brasileirão. Agora, é dar sequência ao trabalho. O professor está só conhecendo a gente e agora ele vai ter uma semana cheia uma para trabalhar firme (a primeira), melhorar alguns detalhes, como sempre tem que melhorar, e seguirmos bem no Brasileirão.”, comentou Cuiabano, em entrevista à “Rede Globo”.

Com o resultado, o Botafogo está em quinto lugar, com 25 pontos, a oito do líder Cruzeiro. Os mineiros, no entanto, têm uma partida a mais: 15 a 14. Aliás, o Glorioso e a Raposa se enfrentarão ainda duas vezes nesta competição. Portanto, o Bota está muito vivo na briga pelo bicampeonato brasileiro.

O lateral-esquerdo chegou ao sétimo gol pelo Botafogo, o terceiro neste ano. Aliás, dois desses tentos foram marcados nos acréscimos e deram vitória ao Glorioso. Antes, ocorrera o mesmo diante do Carabobo, pela Libertadores.

“Brinco que sou atacante, né?! O professor Renato Paiva (antigo técnico) me botou um tempo de extremo. Então, eu fico brincando com isso. Bem ou mal, finalizo bastante, chego muito na área. Botafogo é isso: lutar até o final”, concluiu Cuiabano.

