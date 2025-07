Liverpool encaminha a contratação do francês Ekitike por R$ 584 milhões

O Liverpool está em busca de reforços nesta janela de transferências. Dessa forma, o clube inglês está próximo de anunciar um atacante para a temporada. Trata-se de Hugo Ekitike, de 23 anos, do Eintracht Frankfurt, segundo o “Sky Sports”.

Assim, a negociação para contar com o francês gira em torno de 90 milhões de euros (cerca de R$ 584milhoes ), incluindo variáveis. O contrato entre as partes, portanto, será de seis temporadas, ou seja, até 2031. Ainda de acordo com o periódico, o anúncio do reforço deve ser em breve, assim que o jogador concluir os exames médicos.

Vale ressaltar, portanto, que o clube alemão chegou a recusar uma oferta de outro clube da Premier League pelo jogador nesta janela de transferências. O Newcastle fez uma oferta de 70 milhões de libras (R$ 522 milhões) pelo atacante.

Hugo Ekitike deixou o Paris Saint-Germain no início de 2024, já sob o comando de Luis Enrique. Na época, ele não tinha muito espaço na equipe e o Eintracht Frankfurt o comprou o jogador por 17 milhões de euros.

No entanto, na última temporada da Bundesliga, o atacante se destacou. Em 33 partidas, marcou 15 gols e contribuiu com oito assistências, sendo 23 participações diretas em gols do Eintracht Frankfurt.

O Liverpool também demonstrou interesse em contratar o sueco Isak, no Newcastle. Porém, o clube inglês não pretende negociá-lo. Apesar disso, o jogador não esteve entre os relacionados do primeiro amistoso da temporada.

