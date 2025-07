Cuca classifica derrota como pior atuação do Atlético na temporada

O Atlético perdeu a segunda partida seguida no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (20), o Galo foi derrotado para o Palmeiras por 3 a 2. Apesar do resultado apertado, o Alvinegro teve mais uma atuação fraca na capital paulista.

O treinador Cuca considerou que o Galo mereceu a derrota no Allianz Parque. Para o técnico, apesar do empate e do placar final, o Atlético não conseguiu se aproximar da atuação do adversário e que cometeu erros cruciais nos dois gols sofridos na segunda etapa.

“A avaliação é que foi merecida a vitória do Palmeiras, jogou mais, principalmente no primeiro tempo, em uma atitude muito diferente da nossa. Mesmo a gente tendo empatado o jogo em uma falta com o Hulk, não foi um bom primeiro tempo, longe disso. O segundo tempo também não foi bom, mas foi melhor que o primeiro. No momento que se tem um 1 a 1, nós tivemos erros incríveis para tomar o segundo gol e o terceiro também. No fim, quase acaba empatando, mas não seria justo pelo que nós jogamos”, pontuou.

O comandante alvinegro considerou que a partida foi a pior da temporada. Além disso, Cuca recordou que o Atlético atuou na última quinta-feira (17) pela Sul-Americana e teve uma viagem desgastante da Colômbia, algo que pode ter atrapalhado no desempenho da equipe no Allianz Parque.

“Foi a pior partida desde a minha chegada e vou procurar entender por que que aconteceu isso, essa falta de disputa que a gente teve, principalmente no primeiro tempo. Não é desculpa, é fato, nós jogamos quinta-feira à noite, nós viajamos a madrugada inteira, chegamos nove horas da manhã. Talvez isso tenha uma consequência anímica para que a gente tenha feito um primeiro tempo tão abaixo”, questionou.

Carências do elenco

Na partida, Cuca teve dificuldade por conta da situação de Gabriel Menino. O volante recebeu amarelo nos primeiros minutos e correu o risco de ser expulso. O treinador optou por colocar o jovem Rômulo, que não entrou bem no jogo. Para tentar melhorar a situação, o treinador espera que o clube entre em ação no mercado para reforçar o elenco.

“Isso fica claro a todos. Outro dia a gente pôs o Iván Róman e Rômulo, hoje a gente tinha que escolher um. Confesso que até optei pelo Rômulo pensando na bola parada e nós falhamos na bola parada para tomar o gol, porque ele é um marcador melhor na bola parada. Lá (na Colômbia) entrou bem, a exemplo do Iván, mas cada jogo é uma história. Podia ter colocado o Iván? Podia, mas não sei se seria diferente. Nós tínhamos um risco muito grande de perder o Menino ainda no primeiro tempo, devido à maneira que o jogo estava e ele já tendo cartão. Não adianta eu chegar aqui e reclamar, precisamos achar soluções, isso de minha parte e da diretoria também e a gente unificar”, ressaltou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.