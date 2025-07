Atlético encaminha acerto com Biel, do Sporting

O Atlético está próximo de fechar mais uma contratação para a sequência da temporada. O Galo encaminhou o negócio com o atacante Biel, do Sporting, que chega por empréstimo de um ano, com opção de compra no final. O jogador é aguardado em Belo Horizonte nos próximos dias para realizar os exames médicos e assinar o contrato.

O acordo prevê uma obrigação de compra, no final do contrato, por sete milhões de euros, caso o atacante alcance metas estabelecidas. O Atlético ficará responsável pelo pagamento do salário do jogador.

Biel chegou ao Sporting no começo do ano, mas não conseguiu emplacar na equipe. Atuou apenas em sete partidas e não marcou nenhum gol. Nesta janela de transferências, o jogador chegou a negociar com o Corinthians, mas o Timão desistiu do negócio. O atacante se destacou com a camisa do Bahia, onde atuou entre 2023 e 2024, com 98 partidas, 17 gols marcados e 11 assistências.

