Pedro é o suficiente! E o Flamengo vence Fluminense

A lei do ex decidiu o Fla-Flu. Com gol de Pedro, o Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0, neste domingo (20), no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão. Em um clássico morno, o camisa 9 foi o suficiente para garantir a vitória rubro-negra. Afinal, ele voltou a jogar após a polêmica com o técnico Filipe Luís e mostrou estrela, marcando o gol da vitória aos 39 minutos da etapa final.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 30 pontos, mas segue em segundo lugar. O Fluminense, por sua vez, é o oitavo, com 20. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), contra o Bragantino, em Bragança Paulista, pela 16ª rodada do Brasileirão. Já o Tricolor, por sua vez, recebe o Palmeiras, no mesmo dia, às 19h, no Maracanã.

Flamengo e Fluminense protagonizaram um primeiro tempo morno e de poucas emoções. O Rubro-Negro teve o controle da posse de bola, mas não conseguiu transformar o volume em oportunidades. Já o Tricolor, por sua vez, entrou em campo com uma formação mais defensiva com uma linha de cinco na defesa. Assim, fechou os espaços e não permitiu o rival criar jogadas no último terço do campo.

Embora não tenha criado nenhuma chance clara, o Fluminense levou mais perigo. Afinal, o Tricolor explorou os espaços no contra-ataque. Canobbio, por exemplo, incomodou bastante os defensores do Flamengo. Contudo, tanto Rossi, quanto Fábio, quase não trabalharam no primeiro tempo. O goleiro argentino só sujou o uniforme nos minutos finais em chute de Bernal.

Pedro marca e garante vitória do Flamengo

O panorama não mudou no início do segundo tempo. O Flamengo, assim como na primeira etapa, tinha mais volume. O Fluminense, por sua vez, continuou com a postura mais defensiva. A diferença, no entanto, é que o Rubro-Negro adotou uma postura mais ofensiva. Assim, criou a sua primeira grande chance de perigo no jogo aos 12 minutos, em cabeceio de Léo Ortiz. Mas Fábio salvou os tricolores.

Para conter a pressão do Flamengo, o técnico Renato Gaúcho resolveu renovar energia do Fluminense com as entradas de Hércules, Nonato, Serna e John Kennedy. Do outro lado, Filipe Luís tentou responder colocando os atacantes Juninho, Matheus Gonçalves e Pedro. E deu certo. Após cobrança de escanteio de Luiz Araújo, Léo Ortiz desviou na primeira trave e Pedro completou na segunda, aos 39, para abrir o placar e garantir a vitória.

FLAMENGO 1 x 0 FLUMINENSE