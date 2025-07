Abel diz estar próximo de renovar com o Palmeiras e revela ‘cláusula diferente’

Após a vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, no Allianz Parque, o técnico Abel Ferreira voltou a ser protagonista fora das quatro linhas. Em entrevista coletiva neste domingo (20/7), o treinador português revelou que está muito próximo de renovar seu vínculo com o Palmeiras, mas impôs uma condição incomum: quer uma cláusula que permita sua saída ao fim da temporada caso não conquiste títulos em 2025.

A proposta de renovação é válida por mais dois anos, até o fim de 2027, e está sobre a mesa desde janeiro, segundo Abel. No entanto, o treinador disse que ainda falta o aval da presidente Leila Pereira para incluir a cláusula de desempenho.

“Estou aqui porque ganhei. Só falta uma cláusula para eu assinar. Se não ganhar títulos, posso ir embora. É a única que falta, porque a Leila não quer. Desde janeiro que tenho o contrato ao meu lado para assinar. Dois anos de contrato, até 2027”, revelou o comandante alviverde.

A fala de Abel reforça o perfil competitivo que construiu desde sua chegada ao clube em 2020. O técnico nunca completou uma temporada sem levantar uma taça. Afinal, foram oito conquistas até aqui, incluindo duas Libertadores e dois Brasileiros.

“Não é me reinventar, é olhar para os jogadores que tenho e trabalhar. O segredo é fácil: trabalhar. É não estar satisfeito nunca. Tenho que provar a mim mesmo que não sou bom o suficiente. E quando não penso assim, vocês (imprensa) me lembram disso” disse, em tom direto, ao comentar seu processo contínuo de autoexigência.

Abel rasga elogios a Leila Pereira

O português também aproveitou para fazer elogios públicos à presidente Leila Pereira, com quem mantém uma relação de confiança. Ainda assim, reforçou que sua permanência passa pelo desejo de seguir conquistando títulos.

“É um gosto e um orgulho muito grande trabalhar num clube com esses jogadores espetaculares. Trabalhar com a melhor presidente do mundo, a Leila. Não vou encontrar em lugar nenhum, nem aqui, nem na China. Agradeço tudo o que faz e fez por mim e minha família. Mas há uma coisa da qual me alimento: títulos. Dinheiro é consequência do que você faz. É por títulos que fico aqui” finalizou o treinador..

Leila Pereira já expressou diversas vezes o desejo de manter Abel Ferreira no comando técnico do Palmeiras, mas o impasse sobre a cláusula de desempenho ainda impede o desfecho. Com contrato até o fim de 2025, o treinador segue focado em manter o time competitivo nas três frentes em disputa: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. E, se depender de sua fome por troféus, a assinatura pode não demorar a sair.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.