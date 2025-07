Filipe Luís exalta vitória e atuação de Pedro: ‘Recuperou seu brilho’

O Flamengo venceu o clássico contra o Fluminense por 1 a 0 na noite deste domingo (20/7), no Maracanã, em partida válida pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo foi marcado por Pedro, que viveu uma semana turbulenta, ficou fora dos dois jogos anteriores por opção técnica e respondeu dentro de campo com uma atuação de entrega e eficiência. Após a partida, o técnico Filipe Luís concedeu entrevista coletiva e tratou de encerrar de vez a polêmica.

“É um assunto completamente encerrado. Não tem nenhuma polêmica, nada. Sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. Futebol é maravilhoso, te dá essas possibilidades. Eu tenho um lema que eu vivo: não tem ninguém mais importante do que a equipe. Nem o Pedro, nem o treinador. Nenhum jogador que está ou que passou é mais importante do que o Flamengo. Hoje, eu gostei não só do gol. Gostei como se comportou defensivamente, como correu. Esse brilho ele recuperou. Estou muito feliz”, disse Filipe Luís.

Pedro retornou à lista de relacionados após dois jogos fora, entrou no segundo tempo no lugar de Arrascaeta e foi decisivo. Aliás, na saída de campo, o camisa 9 admitiu o impacto emocional causado pelo vazamento de uma conversa em que um dirigente do clube cogitava sua venda.

“Foi uma semana abaixo, sim. Fui afetado por tudo o que aconteceu, isso acabou influenciando nos treinos. Mas estou feliz pela vitória, pelo gol. Jogar no Flamengo é pressão sempre. Atacante vive de gols e eu estava devendo”, disse o artilheiro.

Veja outros pontos da coletiva de Filipe Luís

Vitória no clássico

“Tivemos poucos dias de treinamento depois do jogo de Santos, com algumas baixas de jogadores que não estavam à disposição. Mas jogar um clássico sempre é complicado, sempre foi complicado jogar contra o Fluminense de Diniz, agora do Renato. É um time que impõe muita dificuldade aos seus adversários e conseguimos uma vitória muito importante para a nossa caminhada”.

Pedro e Juninho juntos

“Foi uma opção. Eles treinaram juntos essa semana. Com dois atacantes, o time ganha em algumas valências. Perde em outras, mas eu acreditava que hoje era importante pela forma com que o Fluminense vinha se defendendo, para poder entrar na defesa deles com os dois no ataque. Por sorte, a jogada do escanteio veio de uma combinação dos dois, e depois é um gol de escanteio maravilhoso”.

Viña

Sobre o Viña, não podemos que nunca esquecer que um jogador que entra no campo, não importa se ficou dez, meses ou dois anos parado, vai ser sempre julgado no momento em que está. É um jogador que ficou dez meses fora, quase não teve minutos. Só entrou 15 minutos contra o Fortaleza, 15 contra o Los Angeles e hoje outros dez, 15. Ainda não jogou 90 minutos, nem 45. Tô tentando fazer com que ele jogue para somar esses minutos que o treino nunca vai dar. O treino condicionar, mas só o jogo poderá dar esse “plus” que falta para aguentar os 90 minutos. Como treinador, eu tenho que ter o cuidado necessário e também entender que, uma vez que ele entre em campo, ninguém vai lembrar que o Viña ficou dez meses (fora), que se esforçou, lutou.

Cruzeiro

É um grande candidato ao título. Fizeram grandes contratações no início do ano e, principalmente, a contratação de um treinador que chegou e organizou rapidamente essa equipe recheada de jogadores novos, estrelas e novos no clube, com essa fome e ambição de fazer história no Cruzeiro. E a gente nota isso: um time muito organizado. Vão estar brigando até o final. O campeonato é longo, ainda faltam muitos jogos para todos nós, mas, sem nenhuma dúvida, é um candidato.

