Torcida do Flamengo manda ‘recado’ para Filipe Luís após Pedro decidir clássico

Na volta ao time após polêmica com o técnico Filipe Luís, o atacante Pedro foi decisivo. Afinal, o camisa 9 marcou o gol que garantiu a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Fluminense, neste domingo (20/7), no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A atuação de Pedro não apenas selou o triunfo rubro-negro no clássico, como também reacendeu a discussão sobre sua importância no elenco. O atacante entrou no segundo tempo e, mesmo após dias turbulentos, mostrou faro de gol e frieza para decidir um jogo grande. Exatamente o tipo de desempenho que boa parte da torcida considera indispensável.

O gol veio após uma semana conturbada. Filipe Luís deixou o centroavante fora dos dois jogos anteriores por conta do que classificou como uma postura “lamentável” nos treinos. O treinador chegou a dizer que o comportamento de Pedro “beirou o ridículo”, o que gerou forte repercussão interna e externa.

Neste domingo, porém, o clima foi outro. Pedro entrou no decorrer do segundo tempo e balançou as redes já na reta final da partida, sendo o herói da vitória Rubro-negra. Nas redes sociais, a torcida reagiu rapidamente ao retorno triunfal do centroavante, exaltaram o camisa 9 e enviaram recados diretos a Filipe Luís.

Veja algumas reações da torcida do Flamengo

Filipe Luís tem obrigação de encaixar o Pedro no time. — FLAnático (@_flanatico) July 21, 2025

Não existe esquema tático onde o Pedro não possa jogar. Filipe Luis tem que se virar pois ninguém aguenta jogar xom atacante que não é de posição. — Helder (@heldersalema) July 21, 2025

Filipe Luis quase deixou o orgulho falar mais alto, mais n teve jeito Pedro neles ?????? — Lipeh_Albuq∅? (@Felipe_Albuq08) July 21, 2025

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.