Jogadores do Flamengo apoiam retorno de Pedro: ‘Melhor centroavante do Brasil’

Pedro, mais uma vez, foi decisivo dentro de campo e garantiu a vitória do Flamengo no clássico sobre o Fluminense, no último domingo (20). No entanto, o gostinho foi ainda mais especial. O camisa 9 ficou fora dos jogos contra o São Paulo e Santos por conta do baixo rendimento dos treinos. Porém, o jogador voltou a entrar na relação, foi acionado no segundo tempo e marcou o gol do triunfo sobre o tricolor.

Pedro recuperou o espaço no Flamengo na última semana de treinamentos, e relatos deram conta de bons desempenhos nas atividades. O gol no Fla-Flu foi o sexto do atacante em 2025. Antes disso, sua última bola na rede havia sido contra o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil, em 21 de maio.

Com brilho em sua volta, os companheiros apoiaram a volta de Pedro. O jovem Matheus Gonçalves destacou que “é o melhor centroavante do Brasil”.

“É um dos melhores jogadores com a gente, e o Pedro é o melhor centroavante do Brasil. Feliz demais por ele e é muito bom ter ele com a gente”, destacou Matheus Gonçalves.

Além dele, o volante Allan não quis comentar sobre a questão entre Filipe Luís e Pedro. No entanto, o jogador destacou frisou a importância do camisa 9 no elenco.

“É uma coisa particular entre eles, mas já resolveu. E resolveu da melhor forma. Pedro fazendo gol e nos ajudando”, destacou Allan em zona mista após vitória sobre o Fluminense.

Entenda o caso Pedro

A crise no departamento de futebol teve Pedro como protagonista nos últimos dias. Primeiro, a reportagem do portal “Uol” publicou reportagem na qual informa uma fonte do clube informa que haveria interesse em negociar o atacante por 15 milhões de euros. Depois, Filipe Luís decidiu não relacionar o centroavante para a partida contra o São Paulo.

Após a vitória no Maracanã, no sábado (12), o treinador justificou a decisão e fez duras críticas ao comportamento do camisa 9. Segundo Filipe Luís, o comportamento e a postura do centroavante “beiraram o ridículo” e foram “lamentáveis”. Além disso, o técnico afirmou que Pedro teve os piores números do elenco de acordo com a monitoração da preparação física. Ele, aliás, também ficou fora na derrota contra o Santos.

