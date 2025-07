Renato Gaúcho explica ausências de Lezcano e Lavega no Fluminense

Lezcano e Lavega ainda buscam ter espaço com a camisa do Fluminense - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense )

Desde que voltou da disputa do Mundial de Clubes, o Fluminense ainda não conseguiu pontuar no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (20), tudo se encaminhava para um empate sem gols no Fla-Flu, quando Pedro estufou a rede do goleiro Fábio. Mesmo com a saída de Arias e a lesão de Ganso, o técnico Renato Gaúcho não tem utilizado a dupla Lezcano e Lavega, algo que tem chamado a atenção da torcida.

Dessa forma, o comandante tricolor destacou que a dupla necessita de um período a mais de adaptação ao clube e ao futebol brasileiro e projeta corrigir esses problemas antes de utilizá-los.

“Quando cheguei ao Fluminense, tanto Lezcano quanto o Lavega vinham bem abaixo dos demais jogadores. Chegaram, são estrangeiros, precisam de adaptação e procuro corrigi-los praticamente todo o dia. Lembro que quando cheguei tive essa conversa com o presidente. Disse: ‘não vou usar esses dois jogadores em princípio porque preciso corrigir eles, eles precisam se adaptar melhor porque, no momento que colocar eles em campo, eles serão cobrados e não estão prontos para darem a resposta”, disse.

“Então, aos pouquinhos eles vão recebendo oportunidades e aí estarão mais adaptados, entendendo como a gente trabalha e conhecendo melhor os companheiros deles. Quando aparecerem as oportunidades é com eles”, completou.

Baixa minutagem da dupla

O paraguaio só esteve em campo em 10 partidas com a camisa do Fluminense, menos de 300 minutos de bola rolando. O uruguaio, por sua vez, tem apenas quatro jogos disputados e sequer chegou a completar 90 minutos.

Revelado do Libertad, Lezcano chegou ao clube em uma negociação que girou em torno de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 29 milhões) por 60% dos direitos econômicos. Já Lavega, que atuava no River Plate-URU, demorou a entrar em campo, pois estava com a seleção do Uruguai sub-20.

