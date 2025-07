Puma perde espaço com Fernando Diniz e se aproxima de saída do Vasco

Puma Rodríguez perdeu espaço no Vasco em 2025, sobretudo com a chegada de Diniz - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

Sem espaço com o técnico Fernando Diniz, Puma Rodríguez se aproxima do fim de sua passagem com a camisa do Vasco. Afinal, o lateral-direito uruguaio esteve de fora dos relacionados para o jogo contra o Grêmio no último sábado (19), em São Januário, por opção técnica. A informação é do portal “ge”.

Nesse sentido, a tendência é que o clube e o jogador busquem um acordo para a rescisão imediata do contrato, que vai até dezembro. Isso deixaria o atleta livre no mercado para acertar com qualquer clube e dar sequência à carreira. Ele soma 93 partidas disputadas pelo Cruz-Maltino, com seis gols e seis assistências.

Recentemente, Puma viu as conversas para uma possível renovação esfriarem. Aos 28 anos, ele revelou que deseja estender seu vínculo, mas a baixa minutagem incomoda, ainda mais com a proximidade da Copa do Mundo de 2026. O receio é perder espaço também na seleção do Uruguai e ficar de fora do torneio.

Em 2025, o jogador esteve em campo em 16 partidas, sendo apenas quatro delas como titular. Na coletiva, Diniz explicou as ausências do lateral e também do zagueiro Maurício Lemos. Além disso, o clube cancelou o possível empréstimo de Paulinho ao Volta Redonda, o que pode ser mais um indício da saída do uruguaio.

“Já falei que foram uma escolha minha (as ausências) do Puma e do Maurício Lemos, pelo que enxerguei nos treinamentos. Resolvi deixar de fora, não vou me alongar em relação a isso”, disse.

