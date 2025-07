Presidente do Santos confirma contratação de atacante paraguaio

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou a contratação do atacante Gustavo Caballero, de 23 anos, destaque do Nacional-PAR e atual vice-artilheiro do Campeonato Paraguaio com nove gols. O mandatário confirmou o acerto, durante entrevista ao programa ‘Domingo Esportivo’, da Santa Cecília TV.

Inclusive, o jogador deve desembarcar na Baixada Santista nesta segunda-feira (2), onde realizará exames médicos e, caso aprovado, assinará contrato com o clube. O Peixe adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta e mantém a opção de compra de mais 40%.

“Fizemos uma contratação que é importante. Um perfil de jogador que, no elenco, não possui. Chega amanhã. Temos sempre o critério principal de ver se existe na base um jogador semelhante. Não temos nem na base um jogador com essas características de atacante veloz, agudo, que faça gols. Artilheiro hoje do Campeonato Paraguaio, jogador da seleção. Nós adquirimos 50% e temos a possibilidade de exercer outros 40%. É uma contratação importante. Não é uma aposta, é um jogador que vem muito bem referendado pelos scouts, treinador e comissão técnica. Não estamos fazendo nada diferente do que temos como diretrizes do trabalho”, disse Marcelo Teixeira.

Alternativa após investidas frustradas

Caballero surge como alternativa após o Santos ver fracassar duas negociações anteriores. A primeira foi com Ramón Sosa, também paraguaio, que acabou acertando com o Palmeiras. A segunda tentativa foi por Brian Rodríguez, uruguaio do América-MEX, que tinha o desejo de atuar no futebol brasileiro, mas os valores inviabilizaram o negócio.

“A gente tinha dois atacantes de beirada sendo avaliados. Era o Sosa, que o Palmeiras adquiriu. Mas comparado ao investimento que o Santos faz é a possibilidade que o Santos tem de um jogador rápido e bem objetivo nas conclusões e importante que possa acrescentar bastante nessas características que o Santos possui”, afirmou o dirigente.

“Já o Brian Rodríguez, não deu certo pelo valor. Eram 8 milhões de euros. São valores hoje muito difíceis. É um jogador titular, América não queria dispor. O América tem um jogador sendo utilizado, na capacidade que tem o América, todos conhecemos a estrutura. Era um atrevimento ao Santos fazer, mas fomos na tentativa de fazer uma parceria de 50%. O atleta queria vir, ele forçou a vir. Esbarrou na questão financeira”, completou.

Reforços, saídas e defesa no radar do Santos

Contudo, apesar de reforçar o ataque, o Santos segue atento a outras posições. Marcelo Teixeira evitou confirmar nomes ou setores prioritários, mas admitiu que a janela de transferências segue aberta para novas chegadas e possíveis saídas.

” Não posso citar posições agora para não gerar expectativas ou precipitações. Temos um elenco em formação e opções na base e no profissional. O Willian Arão, por exemplo, pode atuar como volante e zagueiro. Isso já nos dá mais alternativas. Seguimos analisando o mercado com cautela”, finalizou.

Atualmente na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Peixe tenta se reorganizar para ganhar fôlego na sequência da temporada. Assim, Caballero chega como nova esperança de gols e intensidade para um ataque que busca mais consistência nas rodadas decisivas da competição.

