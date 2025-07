Exame confirma lesão na coxa, e GB desfalca o Vasco nas próximas semanas

GB durante os treinamento com a camisa do Vasco da Gama - (crédito: Foto: Matheus Lima / CRVG)

Após ter mais espaço com o técnico Fernando Diniz, o atacante GB ficará de fora entre três a quatro semanas no Vasco. Afinal, exames apontaram uma lesão na coxa esquerda do jovem atacante, que ficou de fora da lista de relacionados no empate por 1 a 1 com o Grêmio, em São Januário.

Vale lembrar que ele se contundiu na última quinta-feira (17), quando vivia a expectativa de ter uma sequência entre os titulares. Ele esteve entre os onze no duelo com o Del Valle, no Equador, pela Sul-Americana, com a ausência de Coutinho.

No último sábado (19), o treinador cruz-maltino afirmou que ainda não tinha informações precisas sobre a situação física do atleta. No entanto, a lesão irá impossibilitá-lo de utilizar o jovem no jogo de volta contra o time equatoriano, nesta terça-feira (22), às 21h30 (de Brasília), na Colina Histórica.