Vivíssimos! Gabigol e Rafaella Santos ‘reassumem’ publicamente e encerram rumores

Gabigol escolheu uma noite particularmente simbólica para por fim aos rumores mais recentes sobre sua vida amorosa. Autor de dois gols da goleada do Cruzeiro sobre o Juventude, que garantiu liderança aos mineiros, Gabriel dedicou um de seus tentos à Rafaella Santos, sua namorada e irmã de Neymar. O atacante formou um coração com as mãos e, em seguida, marcou a amada no registro da comemoração.

Rafaella não fugiu à declaração e compartilhou o storie com a legenda “Us (Nós)”, acompanhada de emoji de coração. A troca de afetos entre o casal pôs fim aos rumores recentes, que indicavam para um novo término entre eles. Isso porque internautas notaram que o atacante havia apagado registros dos dois em seu feed do Instagram.

Veículos especializados chegaram a noticiar um possível novo rompimento, dentre outros que tiveram na década de relacionamento. Entretanto, o gesto no gramado e a interação nas redes dissiparam qualquer incerteza quanto ao namoro — reatado discretamente no final do ano passado.

As idas e vindas de Gabigol e Rafaella

Os dois tiveram os primeiros contatos quando atacante ainda defendia o Santos, em 2015, mas só se assumiram em 2017 – após o fim do envolvimento da irmã de Neymar com Lucas Lima. A segunda tentativa definitiva ocorreu no início da trajetória de Gabriel no Flamengo, em 2019. Eles estavam juntos em boa parte da campanha dos títulos da Libertadores da América e do Brasileirão daquela temporada. O casal, porém, se separou na virada para 2020.

Em julho de 2020, mais rumores de reconciliação. Gabi e Rafa apareceram juntos em alguns eventos e tentavam manter o relacionamento em off, mas resolveram se assumir novamente em 2022. No ano passado, o ex-casal contou com empurrão de Dhiovanna Barbosa, irmã do jogador, para voltar às escondidas – o que também não durou muito tempo.