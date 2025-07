Corinthians apresenta novo plano para pagamento de dívidas

Em mais um passo para reorganizar sua saúde financeira, o Corinthians apresentou à Justiça um novo plano de pagamento dentro do Regime Centralizado de Execuções (RCE). O mecanismo, adotado por clubes endividados nos últimos anos, visa unificar cobranças judiciais e evitar bloqueios de valores em contas bancárias, algo recorrente na rotina financeira do clube.

O novo plano propõe o pagamento de R$ 190 milhões em dívidas, valor validado pelo administrador judicial, englobando débitos com empresários, fornecedores e jogadores, especialmente por direitos de imagem. Ficam de fora as dívidas tributárias e o financiamento da Neo Química Arena, feito junto à Caixa Econômica Federal.

Inicialmente, o Corinthians propôs destinar 4% das receitas recorrentes ao pagamento de credores, o que foi recusado. Os credores solicitaram um percentual de até 20%, proposta rechaçada pela diretoria corintiana. Na nova proposta, o clube apresenta uma escala progressiva para pagamento dos valores devidos. Entretanto, separada por tipo de receita sendo: direitos de TV, patrocínio e venda de jogadores.

A proposta também estabelece categorias entre os credores:

Parceiros: Aqueles que mantiverem vínculo comercial com o clube após o pedido de RCE, receberão 35% do valor reservado das receitas recorrentes.

Preferenciais: Idosos, pessoas com doenças graves, gestantes, entre outros, ficam com 25%.

Ordinários: Os demais dividem o valor restante.

Em relação à correção das dívidas, os débitos de credores ordinários, preferenciais e parceiros serão atualizados pela Selic (taxa básica de juros).

Por fim, os credores aderentes, que aceitarem os termos do novo plano, terão suas dívidas corrigidas pelo IPCA, principal índice de inflação.

Corinthians aguarda aprovação judicial

A proposta ainda precisa ser homologada pela Justiça para valer. Segundo a diretoria do Corinthians, o RCE é peça-chave na busca por maior previsibilidade orçamentária e na superação de um cenário de constante risco jurídico-financeiro.

Enquanto tenta aprovar o plano, o clube também firmou acordo com a CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) da CBF, para quitar cerca de R$ 76 milhões em dívidas com atletas, empresários e clubes. A primeira parcela, no entanto, ainda não acabou sendo paga, mesmo após o vencimento na semana passada.

Assim, o Corinthians aposta no RCE para conseguir manter fornecedores, organizar fluxo de caixa e reconquistar credibilidade no mercado. Tudo isso, em meio a uma das maiores reestruturações financeiras de sua história.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.