Flamengo tem segunda decisiva para selar venda de Wesley à Roma

Wesley, do Flamengo, está próximo de acertar com a Roma, da Itália - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo terá, nesta segunda-feira (21), uma reunião no Ninho do Urubu com representantes de Wesley, que chegaram ao Rio de Janeiro neste fim de semana, para selar a venda a Roma, da Itália. A informação é do portal “ge”.

Na última sexta-feira (18), o clube carioca sinalizou positivamente para a oferta de 25 milhões de euros fixos (R$ 161,4 milhões) + 5 milhões de euros em metas (R$ 32,2 milhões). Além disso, terá que dar uma resposta em em meio à busca por uma reposição concreta na lateral direita.

Essa procura é justamente o empecilho para a conclusão do negócio. O jogador, inclusive, já acertou as bases salariais de cinco anos de contrato com o clube italiano.

O desejo do Flamengo de só vendê-lo depois de contratar uma reposição não agrada Wesley e seu estafe, que procura concretizar o acordo nesta semana. A Roma deseja contar com o atleta já na pré-temporada e deram o prazo de resposta até esta segunda-feira.

Busca por reposição

O lateral chegou a ficar à disposição no Fla-Flu, mas por opção do técnico Filipe Luís, não entrou em campo. Afinal, Varela atuou na direita, e Léo Pereira ficou improvisado na lateral-esquerda.