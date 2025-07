Vini Jr. aproveita influência e reúne nomes como Travis Scott em campanha de seu clube

Vini Jr. decidiu usar de sua influência para dar uma nova dimensão à valorização da camisa do Alverca, clube do qual se tornou sócio em 2023. Isso porque o brasileiro escolheu ‘apenas’ Eduardo Camavinga, Travis Scott e Chase B. para campanha promocional do uniforme da equipe portuguesa para temporada. Divulgados no último domingo (20), os registros foram divulgados nas redes sociais dos convidados e do atacante do Real Madrid.

Recém-promovido à elite do futebol português, o Alverca encontrou no brasileiro o catalisador ideal para reposicionar sua imagem no cenário esportivo. E o atacante, coproprietário do clube, retribuiu a confiança articulando a presença de grandes nomes do esporte e da música. Recordista do Spotify, Travis Scott participou da ação antes mesmo de comparecer ao Brasil para se apresentar no aniversário de Vinicius.

Trata-se, aliás, de uma das campanhas que integram o plano de modernização institucional do Alverca. Como dito, o clube busca reforçar sua marca no cenário e, mais que isso, associá-la à linguagem global, jovem e contemporânea. Por isso, pensou-se no envolvimento de personalidades de áreas distintas, justamente para ampliar o alcance em outros territórios.

Influência de Vini Jr.

Vinicius tem fortalecido, nos últimos meses, seu papel como empresário e agente de transformação. Fora das quatro linhas, o jogador passou a investir em áreas como moda, tecnologia e gestão esportiva. Mas, para além disso, também tem se consagrado como um símbolo do ‘entretenimento’.

A celebração do seu aniversário no Rio de Janeiro, com direito a show privado de Travis Scott, ilustrou essa fama. Realizado na zona oeste da cidade, o evento contava com seis palcos e atraiu atenção inclusive por ser ouvido à distância por moradores da região, como noticiou o Jornal de Brasília.

Além de Travis Scott, a festa ainda contou com o tradicional show exclusivo de Ludmilla e outras atrações. O evento deste ano seguiu a mesma linha dos anteriores, com dias de duração.

Alverca quer se consolidar

Após 21 anos longe da primeira divisão, o clube português agora busca mais que estabilidade esportiva. A ideia também se estende ao trabalho com a marca, não à toa, a campanha do astro do Real Madrid significa um passo simbólico nesse sentido. Entende-se que engloba internacionalização, juventude e influência cultural.

As imagens da campanha misturam estética urbana, códigos da cultura digital e figuras reconhecidas mundialmente — elementos que ampliam o apelo do clube junto a um novo perfil de público.

