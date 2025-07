Botafogo tem a mesma campanha do líder Cruzeiro nos últimos cinco jogos

Se o Campeonato Brasileiro tivesse começado a partir da 10ª rodada, Botafogo e Cruzeiro disputariam a liderança da competição nacional. Os dois times têm o mesmo retrospecto no recorte das últimas cinco partidas de cada um: quatro vitórias e apenas um empate, números que resultam em aproveitamento de 92%.

A Raposa, entretanto, ficará com dois jogos a mais durante esta semana. Afinal, o Grêmio, que seria o rival do Glorioso na próxima jornada, disputará o playoff da Copa Sul-Americana, contra o Alianza Lima. O time alvinegro, portanto, folga. Técnico do Botafogo, Davide Ancelotti só vê vantagem.

“É importante ter uma semana porque precisamos disso. A comissão técnica precisa disso para poder dar informações ao time, o que vai ser importante para preparar o jogo contra o Corinthians (sábado, 26) com cinco treinamentos”, afirmou Ancelottinho, após o triunfo sobre o Sport por 1 a 0, no domingo (20), na Ilha do Retiro, no Recife.

Nos critérios de desempate, a Raposa leva vantagem no saldo de gols. Marcou 12 vezes contra sete do Mais Tradicional. Mineiros e cariocas tiveram a cidadela rompida em apenas duas oportunidades.

Na classificação real do Brasileiro, no entanto, o líder Cruzeiro está distante. Soma 33 pontos, com uma partida a mais. O Botafogo, atual campeão nacional, tem 25 e ocupa a quinta colocação do certame.

O encontro entre os dois esquadrões será no dia 3 de agosto, em um domingo, no Estádio Nilton Santos, pela penúltima rodada do primeiro turno.

