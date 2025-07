Arias se despede do Fluminense nas redes sociais: ‘Não é um adeus, mas um até breve’

Depois da despedida oficial no último sábado (19), Jhon Arias postou uma mensagem para agradecer tudo que viveu com a camisa do Fluminense e afirmar que não é uma despedida, mas sim um até breve. Afinal, o colombiano, negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra, voltou a frisar que deseja retornar ao clube carioca no futuro.

Vale destacar que a transferência gira em torno de 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões na cotação desta quinta), por 90% dos direitos do atleta.

Dessa forma, 17 milhões de euros (R$ 110 milhões) entre valores fixos e 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) variáveis de acordo com metas do jogador no clube inglês. Na negociação, o Tricolor conseguiu manter 10% dos direitos sobre uma venda futura e a prioridade caso ele opte por retornar ao futebol brasileiro.

O Fluminense, então, ficará com 11 milhões fixos (R$ 71 milhões) e 5 milhões (R$ 32 milhões) de bônus. Já o Patriotas, da Colômbia, ficará com 6 milhões (R$ 38 milhões) e não terá direito ao bônus.

Isso porque o Patriotas aceitou reduzir os 50% a que tinha direito, algo que facilitou a transferência ao clube inglês. Ao aparar as arestas sobre as condições iniciais, o Tricolor conseguiu concretizar a venda de sua principal estrela.

Por fim, Arias chegou ao clube carioca em agosto de 2021, mas demorou a engrenar. No entanto, a partir de 2023, se transformou em ídolo e carimbou seu nome na história do Flu. Conquistou os títulos da Libertadores e Recopa Sul-Americana, assim como se destacou no quarto lugar no Mundial de Clubes.

