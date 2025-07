Neymar pode quebrar jejum de dois anos contra o Internacional

Neymar está cada vez mais próximo de retomar a sequência e o ritmo que marcaram os melhores momentos de sua carreira. Nesta quarta-feira (23), às 21h30 , diante do Internacional, na Vila Belmiro, o camisa 10 pode atingir uma marca que não alcança há mais de dois anos. Disputar três jogos consecutivos por 90 minutos.

No período de preparação durante a paralisação para Mundial, o camisa 10 evoluiu tanto no aspecto físico quanto técnico. Assim, vai deixando para trás o histórico recente de lesões. Caso atue o jogo inteiro contra o Colorado, Neymar repetirá uma sequência que só conseguiu pela última vez em fevereiro de 2023. Na ocasião, ele ainda defendia o Paris Saint-Germain.

À época, ele foi titular e jogou os 90 minutos diante do Olympique de Marselha (Copa da França), Monaco (Campeonato Francês) e Bayern de Munique (Liga dos Campeões). O quarto jogo seguido seria contra o Lille. Contudo, o atacante sofreu uma lesão grave no tornozelo direito, que o tirou do restante da temporada europeia.

Já no segundo semestre de 2023, após a transferência para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar conseguiu entrar em campo em três jogos consecutivos: dois pela Seleção Brasileira (contra Bolívia e Peru) e um pelo clube (diante do Al-Riyadh). A sequência, no entanto, foi interrompida para que ele acompanhasse o nascimento da filha Mavie.

Por fim, pouco depois, voltou a atuar pelo Brasil diante da Venezuela e se lesionou novamente contra o Uruguai, em Montevidéu, sofrendo a grave lesão no joelho esquerdo que o afastou dos gramados por quase um ano.

Neymar e sua retomada no Santos

Desde o retorno ao Santos, no início de 2025, Neymar disputou três partidas completas. A primeira foi diante da Inter de Limeira, ainda no Campeonato Paulista. Depois, foram quase cinco meses sem jogar os 90 minutos.

Esse cenário começou a mudar na última semana. Afinal, o craque foi decisivo na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, quando marcou o gol do jogo e completou uma atuação inteira pela segunda vez no ano. Além disso, no último fim de semana, diante do Mirassol, também esteve em campo do início ao fim, sem apresentar limitações físicas.

