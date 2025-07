Fluminense celebra 123 anos de história com programação especial

O dia 21 de julho é marcante na história do Fluminense. Afinal, há 123 anos, o clube das três cores que traduzem tradição nascia para se firmar entre os grandes do Rio de Janeiro e conquistar uma legião de torcedores apaixonados pelo Brasil.

Nesse sentido, o principal evento de comemoração já tem data definida. A Flu Fest 2025 ocorre nos próximos sábado e domingo (dias 26 e 27 de julho), em Laranjeiras, com shows de grandes nomes da música brasileira como Belo, Felipe Araújo, Xamã, Di Ferrero, Pixote, Marcão Britto & Thiago Castanho, entre outros.

Além disso, no domingo (27), o local contará com um telão para acompanhar o duelo entre São Paulo e Fluminense, que acontece às 16h, no Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Todos os planos do Sócio Futebol dão 50% de desconto no valor do ingresso de ambos os dias da Flu Fest.

Por outro lado, as comemorações já começam nesta segunda-feira (21), no Salão Nobre de Laranjeiras, com a tradicional Sessão Solene do Conselho Deliberativo. A cerimônia busca valorizar a história do Fluminense e aqueles que atuaram e atuam em prol da instituição. Assim, fará homenagem a funcionários, sócios e tricolores ilustres.

Por fim, o Museu do clube, que não costuma abrir às segundas-feiras, está aberto neste dia 21 de julho. Ele funcionará de segunda a sexta-feira, de 10h às 18h. Além disso, estará fechado no sábado e domingo (26 e 27) por conta da realização da Flu Fest.

