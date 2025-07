Torcida do Galo cobra time no aeroporto após derrota para o Palmeiras

Torcida do Galo cobra jogadores - (crédito: Reprodução/Rede social X)

O Atlético-MG perdeu para o Palmeiras no domingo (20), pelo Brasileirão, no Allianz Parque. Ao desembarcar em Belo Horizonte, a delegação encontrou torcedores de organizadas cobrando melhores resultados na temporada.

Hulk, aliás, assumiu a linha de frente ao lado do ídolo e ex-goleiro Victor, representando a comissão técnica e ouvindo as críticas. Apenas ele e o zagueiro Lyanco escaparam das reclamações no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Outros jogadores enfrentaram cobranças diretas, como Gustavo Scarpa, o atacante Júnior Santos e o zagueiro Rômulo, que esteve em campo na derrota.

VEJA: Hulk lamenta mais uma derrota do Atlético e protesta contra a arbitragem

Mesmo com segurança reforçada, os torcedores encerraram a conversa cantando: “Ou joga por amor, ou joga por terror!”. Após a pausa para o Mundial de Clubes, o Atlético acumulou duas derrotas seguidas no Brasileirão contra Bahia e Palmeiras, ambos como visitante. Na Sul-Americana, venceu o Bucaramanga longe de seus domínios.

Próximo jogo do Atlético

Agora, o time precisa virar a chave. Na próxima quinta-feira, às 21h30, o Galo decidirá a vaga contra o Bucaramanga na Arena MRV. Como venceu por 1 a 0 no jogo de ida, com gol de Hulk, o Atlético avança com um simples empate.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.