Tapia exalta São Paulo em apresentação: ‘Gigante da América do Sul’

O atacante Gonzalo Tapia foi apresentado oficialmente pelo São Paulo nesta segunda-feira (21), no CT da Barra Funda. Apesar da formalização recente, o chileno de 23 anos já teve um primeiro contato com a torcida. Afinal, no último sábado, ele estreou com a camisa Tricolor entrando no segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, no Morumbis.

Emprestado pelo River Plate, da Argentina, Tapia chega como indicação do técnico Hernán Crespo, com quem já havia trabalhado. Em sua primeira entrevista como jogador do São Paulo, o atacante destacou a versatilidade como uma de suas principais características ofensivas.

“Me acomodo em um esquema com dois atacantes, mas também com pontas, não tenho uma posição fixa. Posso atuar como central, como ponta, como segundo atacante sem problemas”, afirmou o novo reforço.

Tapia também agradeceu a confiança da comissão técnica e falou sobre a rápida adaptação à nova equipe.

“Eu já conhecia ele (Crespo), já conhecia a sua comissão técnica. Ele me passou o que quer que eu faça dentro da equipe e, com o passar dos dias de treinamento, eu vou entender melhor o jogo e a equipe.”

Conversa com Galoppo antes de fechar com o São Paulo

Demonstrando conhecimento sobre o clube, o atacante contou ter buscado referências com Giuliano Galoppo, ex-jogador do São Paulo e seu colega no River Plate. Mas, segundo ele, o prestígio do Tricolor já falava por si.

“Eu tive uma conversa com Galoppo no River, ele me falou maravilhas do clube, mas no fim das contas isso nem era necessário. O São Paulo é um clube gigante no Brasil e na América do Sul, e eu nem precisava perguntar sobre o clube. Vir para uma equipe grande do Brasil, que briga por tudo, sempre estará na disputa dos campeonatos. O projeto do clube e do treinador… então estou muito feliz por estar aqui.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.