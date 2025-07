Centroavante com passagens pelo futebol europeu entra na mira do Grêmio

O Grêmio pode voltar à carga pelo atacante Carlos Vinicíus. O brasileiro, de 30 anos, se encaixa no perfil traçado pela comissão técnica. No caso, um atleta de alta estatura (tem 1,90m) e que daria a possibilidade ao técnico Mano Menezes utilizar um esquema com dois centroavantes. No caso, pela condição de atuar ao lado de Braithwaite, sendo a alternativa como referência da equipe e a principal arma para jogadas de bola aérea.

Um outro cenário que pode facilitar um desfecho positivo na negociação é o fato de Carlos Vinicius estar livre no mercado. Isso porque o seu contrato com o Fulham, da Inglaterra, chegou ao fim em junho. A avaliação da diretoria e da comissão técnica, aliás, é que seja necessário repor a saída de Arezo, emprestado ao Peñarol até o fim da temporada. Além de Braithwaite, Mano ainda tem disponíveis o promissor Jardiel e André Henrique, que se tornou o substituto imediato do dinamarquês.

Carreira construída na Europa

Porém, em sua última temporada pelo Fulham, Carlos Vinicius entrou em campo somente quatro vezes, sem marcar gols ou dar assistências. Antes, ele foi emprestado ao Galatasaray, da Turquia, na temporada 23/24. No futebol turco, o brasileiro disputou 14 jogos e marcou dois gols. Ele, inclusive, construiu a maior parte da sua carreira no cenário europeu. Com passagem nas categorias de base de Palmeiras e Santos, Carlos defendeu dez clubes no Velho Continente.

Seu primeiro time profissional foi a Caldense (MG). Na sequência, foi para o Grêmio Anápolis (GO) e depois foi emprestado para o Real SC, de Portugal. Em 2018, o Napoli, da Itália, o contratou. Contudo, sem espaço, foi emprestado ao Mônaco, da França, e o Rio Ave. O centroavante chamou a atenção do Benfica e na temporada 19/20 e então emplacou sua melhor temporada na equipe portuguesa.

Na ocasião, Vinicius marcou 24 gols e deu dez assistências, em 47 partidas. Em seguida, os Encarnados ainda emprestaram o brasileiro ao Tottenham, da Inglaterra, e ao PSV, da Holanda. Até que na temporada 22/23 se transferiu em definitivo para o Fulham e depois jogou por empréstimo no Galatasaray.

