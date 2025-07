Neymar abdica de folga para acelerar recuperação no CT do Santos

Em processo de recuperação física após uma sequência de lesões que marcaram os últimos anos de sua carreira, Neymar segue determinado a retomar sua melhor forma no Santos. No domingo (20), mesmo com o elenco em folga, o camisa 10 foi ao CT Rei Pelé para utilizar a estrutura do clube e dar continuidade ao tratamento intensivo.

Nas redes sociais, o craque santista compartilhou imagens da visita ao centro de treinamento. Em uma delas, aparece dentro de uma das câmaras hiperbáricas instaladas em junho, equipamento que acelera a recuperação muscular e a regeneração física.

O elenco do Santos volta oficialmente aos trabalhos nesta segunda-feira (21) à tarde. O elenco dará início à preparação para o duelo contra o Internacional, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, a partida está marcada para quarta-feira (23), às 21h30, na Vila Belmiro.

Jogador tenta encerrar jejum de dois anos

Caso entre em campo e jogue os 90 minutos, Neymar pode quebrar um jejum que dura mais de dois anos. O de três partidas completas consecutivas, algo que não acontece desde fevereiro de 2023, quando ainda defendia o Paris Saint-Germain.

Desde o retorno ao Santos, no início deste ano, Neymar tem sido utilizado com cautela. Ele atuou 90 minutos pela primeira vez contra a Inter de Limeira, em fevereiro, pelo Paulistão. No entanto, só voltou a jogar uma partida inteira quase cinco meses depois. Aliás, ele foi decisivo na vitória sobre o Flamengo ao marcar o único gol do jogo.

No sábado, repetiu a dose de presença em campo durante os 90 minutos contra o Mirassol. Assim, sem apresentar limitações físicas, a expectativa agora é que Neymar esteja novamente em condições de atuar integralmente diante do Internacional e dar mais um passo na consolidação de seu retorno.

