Renato se estranha com repórter e esclarece situação de Ganso: ‘Importante para o grupo’

Após o revés para o Flamengo por 1 a 0, o técnico Renato Gaúcho não gostou de uma pergunta do jornalista Raffael Siqueira, do Jornada 1902, sobre a ausência de Paulo Henrique Ganso no Fluminense. Assim, o comandante tricolor fez questão de esclarecer que não teve qualquer problema com o camisa 10 durante o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Além disso, o treinador destacou que o meio-campista seria titular diante do Cruzeiro, na última quinta-feira (16), no Maracanã, mas ficou de fora em virtude de um edema muscular na coxa direita no treino. Vale lembrar que o meia só participou do jogo contra o Ulsan HD no torneio da Fifa, ainda na fase de grupos.

“O Ganso é um jogador importante para o grupo, é um dos líderes do grupo, e eu converso bastante com ele. Muita gente falou que eu tive um problema com ele na Copa do Mundo, mas não tivemos problema nenhum. O Ganso não está sendo relacionado porque está machucado. Fez exame, deu quase grau I”, disse.

“Você não sabe, mas eu vou falar agora: ele estava escalado para jogar contra o Cruzeiro. Na véspera ele sentiu a perna, fez exame e constatou a lesão. É por isso que ele não está, simplesmente porque ele está machucado. No jogo contra o Cruzeiro ele iria jogar, pronto. Você devia ter tido essa informação. Você perguntou o que ele representa ao grupo, estou educadamente respondendo a pergunta. Procure ouvir de novo a pergunta que você fez para mim, aí você vai ver que pisou na bola”, completou.

Agenda tricolor

O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira (23). Este confronto será com o Palmeiras, às 19h (de Brasília), novamente no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão.

