Festa de Vini Jr tem dress code all black e influencers mostram look

Vini Jr comemorou seu aniversário com duas grandes festas em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio de Janeiro. A primeira aconteceu no sábado (19), já a segunda foi neste domingo (20). Influencers estiveram entre a lista de convidados que compareceram no evento.

Assim, o jogador definiu dois dress code: para o primeiro dia, os convidados tinham que ir vestido todos de preto. Enquanto na segunda comemoração, eles receberam um abadá e podiam customizar a vontade. Nomes como Giovanna Jacobina, Bruna Aquino, Fernanda Queiroz, entre outras marcaram presença no aniversário.g

Dessa forma, as influencers que compareceram no aniversário no sábado, usaram as redes sociais para exibir os looks escolhidos. Nas redes sociais, portanto, as modelos compartilharam conteúdos usando a hashtag #bailavinijr.

Aliás, elas também usaram as redes para falar sobre como foi o evento. Vale ressaltar que os convidados foram surpreendidos com um show internacional: Travis Scott.

“Meu Deus, que festa foi essa! A melhor festa que eu já fui na vida.Tô sem acreditar até agora”, escreveu Bruna Aquino nos stories do Instagram, junto com a hora do vídeo: 06:36 da manhã do domingo (20). Virgínia marcou presença no aniversário de Vini Jr Outra influencer que compareceu a comemoração foi Virgínia Fonseca. No entanto, ela não divulgou os planos de viagem e manteve a aparência de rotina comum nas redes sociais. Dessa forma, a influenciadora deixou Goiânia na madrugada, usou pijama como disfarce e embarcou em um jatinho rumo ao evento. A movimentação da influencer começou ainda na noite de sábado, por volta das 21h. Fonseca publicou um vídeo em que aparecia pronta para dormir, mas, poucas horas depois, embarcou para o Rio junto à amiga Duda Freire. Na Cidade Maravilhosa, seguiram rumo ao Sítio Lajedo para festa do astro do Real Madrid. Assim, toda a intenção de Virgínia de parecer que não foi ao evento, atraiu ainda mais especulações e reacendeu rumores de um possível affair com o jogador do Real Madrid. Afinal, a escolha por não divulgar a presença no evento contrastou com o estilo habitual da influenciadora, que costuma registrar em detalhes suas atividades públicas.

