Vídeo! Reação de Filipe Luís em gol de Pedro dão ‘novo tom’ à polêmica no Flamengo

O gol que decidiu o clássico entre Flamengo e Fluminense, na noite do último domingo (20), teve um impacto para além das quatro linhas. Isso porque o tento de Pedro, somado à reação de enorme euforia de Filipe Luís, trouxe expectativa de ares mais plácidos no Ninho do Urubu. Ou pelo menos foi o que a predominância da torcida rubro-negra interpretou dos registros do momento.

Dois jogos depois, e Filipe Luís esperou o minuto 73 para voltar a contar com Pedro em campo. O atacante, então, precisou de menos de dez para fazer aquilo que sabe de melhor: gol. Celulares se voltaram ao técnico no mesmo instante em que a bola beijou a rede e o flagraram correndo sozinho pela lateral, dando pulinhos no ar e, por fim, abraçando integrantes da comissão.

A explosão do técnico e o comprometimento do jogador evidenciou o que grande parte da torcida interpretou como um claro sinal de bandeira branca. Houve, claro, quem discordasse das interpretações, mas torcedores em sua predominância enalteceram o respeito de ambos com a instituição.

Atitudes em campo superam atritos fora dele

Ao contrário de momentos anteriores, em que a tensão entre os dois chamou a atenção, o que se viu no Maracanã foi uma demonstração clara de que o ambiente interno começou a mudar. O atacante, que briga por vaga na Seleção Brasileira, aproveitou uma das poucas oportunidades no ataque e definiu o placar.

Filipe, por sua vez, deu o assunto como encerrado e descartou qualquer resquício de polêmica acerca do tema. “Sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol”, afirmou o técnico em coletiva. Os dois ainda voltaram a interagir, ainda que brevemente, após o apito final.

Já o atacante evitou citar diretamente o treinador, mas direcionou um recado claro à cúpula rubro-negra: “Espero que reconheça o erro”. O camisa 9 refere-se especialmente ao vazamento de uma preferência pessoal interna para venda do jogador nesta janela de transferências.

Torcedores também reagem ao gol de Pedro

Rubro-negros enalteceram a postura da dupla nas redes sociais, ainda que com uma certa resistência por outra ala de torcedores. No geral, os comentários destacaram que, apesar do histórico recente de atrito, os dois exibiram profissionalismo no Maracanã. Vale pontuar, porém, que os protestos contra José Boto seguem em evidente crescimento.

Flamengo segue na busca pela liderança

O Rubro-Negro se manteve na vice-liderança do Campeonato Brasileiro com a vitória sobre o Fluminense, somando 30 pontos. Agora, os cariocas estão a três pontos do líder Cruzeiro, que soma 33, mas com um jogo a menos em relação aos mineiros.

O próximo desafio da equipe rubro-negra acontece na quarta-feira (23), às 21h30 (horário de Brasília), diante do Red Bull Bragantino, mas fora de casa desta vez.

