Será que dá? Veja últimas goleadas do Vasco por quatro gols ou mais

Após voltar de Quito, no Equador, com um sonoro 4 a 0 para o Independiente del Valle, na última terça-feira (15/7), o Vasco se complicou na Sul-Americana. Dessa forma, precisará de pelo menos um resultado igual nesta terça (22/7), em São Januário, para seguir sonhando com vaga nas oitavas de final da competição. Uma goleada por quatro gols leva a decisão para os pênaltis, enquanto um triunfo por cinco ou mais garante a vaga para o Cruz-Maltino.

Missão difícil, certo? O Jogada10, então, levantou quais foram as últimas dez vezes que o Vasco conseguiu aplicar tais resultados. O placar de 4 a 0, afinal, é o mais comum, ocorrendo em sete destas partidas. Foram, além disso, dois 5 a 1 e, por fim, um 5 a 0. Relembre com o J10!

Relembre!

A mais recente delas ocorreu na temporada passada. Foi em São Januário, palco do duelo desta terça, contra a Portuguesa, pela 11ª rodada da Taça Guanabara 2024. Na ocasião, Payet deitou e rolou, participando dos quatro gols em um show do Vasco diante seu torcedor. Antes, foram três goleadas em 2023.

No começo da temporada, o time atropelou o Resende (também no Caldeirão) por 5 a 0, pelo Carioca. Depois, amassou o Trem (AP) por 4 a 0, no Mané Garrincha, em Brasília (DF), em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil. Esta partida marcou, aliás, o último gol de Nenê pelo Vasco. Ainda em 2023, um 5 a 1 contra o Coritiba, em São Januário, no retorno da torcida ao estádio após três meses de fechamento por parte do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

Goleadas internacionais

Voltando ainda mais no tempo, houve um 4 a 0 em 2022, novamente no Caldeirão, contra o CRB, pela Série B. Andrey Santos, com dois gols, foi o nome da goleada. Antes disso, eram quatro anos sem uma vitória deste tamanho para o Gigante da Colina. Foram duas pela Libertadores de 2018: 4 a 0 contra Universidad Concepción (CHL) – este, no Chile – e Jorge Wilstermann (BOL) – em São Januário – nas fases preliminares do torneio.

Em 2016, Nenê faltou fazer chover no Castelão, em São Luís (MA), na estreia da Série B, com o Vasco fazendo 4 a 0 no Sampaio Corrêa-MA, com três gols do “Garotchinho”. Mais um ano para trás, uma goleada por 5 a 1 sobre o Nova Iguaçu, em São Januário, pelo Carioca, na estreia de Dagoberto – que marcou nesta partida seu único gol com a Cruz de Malta.

Encerrando, um 4 a 0 em cima do Duque de Caxias, também pelo Carioca, mas em 2014. Este jogo ficou marcado, ao menos informalmente (segundo a Ferj), pelo gol mais rápido da História do Campeonato Carioca, marcado por Reginaldo logo aos 7 segundos de jogo, em São Januário.

As últimas goleadas por quatro ou mais gols de diferença do Vasco

4 x 0 Portuguesa – São Januário, 03/03/2024 – Carioca

5 x 1 Coritiba – São Januário, 21/09/2023 – Brasileirão

4 x 0 Trem (AP) – Mané Garrincha (DF), 23/02/2023 – Copa do Brasil

5 x 0 Resende – São Januário, 02/02/2023 – Carioca

4 x 0 CRB – São Januário, 28/07/2022 – Série B

4 x 0 Jorge Wilstermann (BOL) – São Januário, 14/02/2018 – Libertadores

4 x 0 Universidad Concepción (CHL) – Ester Roa Rebolledo, 31/01/2018 – Libertadores

4 x 0 Sampaio Corrêa-MA – Castelão (MA), 14/05/2016 – Série B

5 x 1 Nova Iguaçu – São Januário, 15/03/2015 – Carioca

4 x 0 Duque de Caxias – São Januário, 23/03/2014 – Carioca

