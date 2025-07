Atacante colombiano tem casa invadida na Espanha; Ele e família estavam no local

Atacante colombiano tem casa invadida na Espanha enquanto estava com família no local - (crédito: Divulgação / Almeria)

O atacante colombiano Luis Suárez, que defende o Almería, da segunda divisão do Campeonato Espanhol, teve uma noite de terror durante a madrugada deste domingo (20) na Espanha. Ele teve a casa invadida por criminosos enquanto estava com sua família no local.

De acordo com o jornal espanhol “La Voz”, assaltantes tentaram entrar na casa de Suárez, em Retamar, enquanto o jogador e sua família estavam dormindo.

Assim, segundo a publicação, os suspeitos escalaram os toldos do prédio até chegarem no apartamento. Eles, portanto, tentaram arrombar uma das janelas, mas o barulho acordou o atacante e sua família. Suárez, assustado, ligou as luzes e foi até o local do barulho. Assim, ele viu os suspeitos e começou a gritar por ajuda junto com a família enquanto acionavam a polícia. Os criminosos fugiram pela vizinhança.

Por conta da movimentação, moradores e vizinhos também saíram as ruas e tentaram ir atrás dos suspeitos, mas ninguém foi preso. Apesar do susto, todos passam bem.

Os policias, ao chegarem no local, encontraram marcas nos toldos e ouviram testemunhas. Aliás, uma delas disse que viu um dos criminosos de perto, o que vai ajudar na investigação.

Atacante confirmou em redes sociais

Por meio das redes sociais, o jogador confirmou o caso. No entanto, a confirmação veio por meio de uma crítica, em que ele usou uma publicação de um jornal para ironizar informações como a localização da sua residência.

Ele usou um print da notícia com a mensagem: “Obrigado por ajudar a divulgar a dar o endereço aos ladrões, se eles voltarem já sabemos quem pode ter ajudado”, escreveu com emojis de risada e palmas.

