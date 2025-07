Terrabolistas analisam polêmica de Memphis Depay no Majestoso

A derrota por 2 a 0 para o São Paulo, no último sábado (19/7), no Morumbis, não apenas agravou a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro, como também jogou luz sobre uma nova turbulência nos bastidores do clube. O comportamento do atacante Memphis Depay, Afinal, o holandês, substituído no intervalo, não retornou ao banco de reservas com os demais jogadores para o segundo tempo.

No podcast “Terrabolistas”, nesta segunda-feira (21/4), o jornalista Breno Ávila criticou a postura de Memphis Depay e ressaltou que o holandês é mais que um craque, mas também uma liderança dentro do elenco.

“Ele precisa fazer o trabalho dele. O trabalho do Memphis é jogar e performar pelo Corinthians e principalmente respeitar a instituição. Não concordo nenhum pouco com a atitude dele de não voltar para o banco de reservas. Posso falar sobre a substituição, mas a postura é ruim. O time está perdendo um clássico e você não volta para o banco de reservas, sendo você uma liderança técnica e de experiência do time. É um cara gigante mostrando uma postura que não agrada torcedor e não ajuda o elenco do Corinthians que passa por muitos problemas”, disse Breno Ávila.

Breno também vê Dorival com parcela de culpa no caso Depay

Além disso, o jornalista também vê Dorival Júnior com uma parcela de culpa com a saída de Memphis Depay, optando por colocar um garoto em seu lugar.

“Apesar da postura do Memphis, que eu não concordo, também tem a parte do Dorival. Ok, o Memphis não está no seu melhor momento técnico, físico, a postura pode incomodar um pouco, mas é um cara diferente. Está 2 a 0 para o seu rival, tem 50 mil pessoas torcendo para o seu rival, um adversário que você não ganha fora de casa há muito tempo. Você tenta entrar no jogo, chega no vestiário e fala que vai sair o Memphis para entrar o Gui Negão. Gui Negão é um bom jogador, mas é um menino ainda. E você passa para o seu elenco que você está tirando uma liderança técnica para colocar um garoto no jogo”, completou Breno.

O atacante teve uma atuação apagada no primeiro tempo do clássico. O técnico Dorival Júnior optou por tirá-lo da partida. Mas a ausência de Memphis no banco na segunda etapa gerou forte repercussão interna e externa, escancarando a instabilidade emocional e estrutural do elenco alvinegro.

