Terrabolistas discutem idolatria de Luciano no São Paulo

Tinha que ser dele. Era Luciano quem precisava fazer os gols do São Paulo contra o Corinthians, no último sábado (19/7), na vitória que parece ter reconectado torcida e jogadores num momento conturbado da temporada, com a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro batendo na porta em meio a retorno de Hernán Crespo ao clube, reunião com torcida organizada no CT e seca de bons resultados.

No podcast “Terrabolistas”, nesta segunda-feira (21/4), o jornalista Breno Ávila comentou sobre a atuação do camisa 10 no Majestoso. Além disso, levantou a questão da idolatria do atacante no São Paulo.

“As vezes ele veste a capa do herói. Eu não acho ele uma referência técnica, não acho que ele seja a solução para os problemas do São Paulo, mas o torcedor são-paulino não pode dizer que o Luciano não aparece. Nunca assumi isso, mas Luciano é ídolo do São Paulo. Mais uma vez ele botou a bola no braço e resolveu para o São Paulo”, disse Breno Ávila.

Na atual campanha, o São Paulo ainda tenta afastar o fantasma do Z-4. A vitória no clássico serviu como alívio e impulso. Com os três pontos, o Tricolor subiu para a 13ª colocação, com 16 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento. E Luciano, mais uma vez, se coloca como o farol em meio à escuridão, mostrando que sempre aparece para decidir quando a equipe e a torcida mais precisa dele na temporada.

