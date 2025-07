Seleção Feminina intensifica preparação para encarar o Paraguai na Copa América

A Seleção Brasileira Feminina segue sua preparação no centro de treinamento da LDU, em Quito, no Equador. O foco total da equipe comandada por Arthur Elias é o confronto contra o Paraguai, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa América Feminina, marcado para esta terça-feira (22/7), às 21h, no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda.

Invicto até aqui, o Brasil vem de vitórias consistentes por 2 a 0 sobre a Venezuela e uma goleada por 6 a 0 diante da Bolívia. Assim, a equipe aproveitou a folga na rodada do Grupo B para trabalhar com intensidade. Aliás, o técnico Arthur Elias tem utilizado o intervalo para realizar ajustes táticos e reforçar aspectos estratégicos da equipe.

“Esse período de descanso nos permite recuperar as jogadoras que atuaram nos dois jogos anteriores. Além disso, temos utilizado esse tempo de trabalho dentro da competição para nos adaptar às novas dinâmicas de jogo. Nos dedicamos bastante à análise de vídeo e a treinos específicos, focando na evolução coletiva, especialmente pensando no próximo adversário”, afirmou a meio-campista Duda Sampaio em entrevista coletiva após o treino.

Uma das peças de confiança de Arthur Elias, Duda destacou a importância do jogo interno e da conexão entre meio-campistas e atacantes como armas para furar defesas mais retraídas, algo comum nos duelos contra o Brasil.

“Sabemos que o jogo por dentro é essencial. A ligação entre as volantes e o meio de campo será fundamental para criar boas jogadas. Todas as meias têm potencial para passes precisos, e nossa estratégia envolve bastante movimentação e infiltrações, além de explorar os chutes de fora da área, qualidade que nossas atletas têm”, complementou.

Duda Sampaio ressalta mescla de juventude e experiência na Seleção Feminina

Por fim, a camisa 5 também ressaltou o equilíbrio entre juventude e experiência como um diferencial do grupo atual da Seleção Feminina.

“Essa troca entre gerações enriquece muito o nosso time. Assim como eu cheguei aqui nova, temos meninas que são nossas referências. Buscamos sempre nos comunicar bem dentro de campo, entendendo nossas funções e apoiando umas às outras. Além do relacionamento fora de campo, essa união e o entendimento dentro de campo são essenciais para o desempenho do grupo. Nosso objetivo é que, independente de quem entre em campo, o time esteja sempre bem preparado e focado”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.