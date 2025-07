Flamengo se aproxima da contratação de Saúl, do Atlético de Madrid

O Flamengo está perto de contratar o meia Saúl, do Atlético de Madrid e que estava emprestado ao Sevilla. O jogador tem mais um ano de contrato com o clube espanhol, mas já negocia a rescisão. Ele, inclusive, chegou a acertar sua ida para o Trabzonspor (Turquia), mas desistiu no último instante. A informação inicial foi do jornalista Fabrizio Romano.

Saúl, aliás, alegou razões pessoais para cancelar sua ida para a Turquia: “Não deu certo por questões pessoais. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente um dia”, escreveu o jogador nas redes sociais. Agora, de acordo com as primeiras informações, o volante espanhol de 30 anos acertou verbalmente um contrato de três anos com o Flamengo. As conversas, aliás, foram intensificadas neste fim de semana.

Saúl começou a carreira pelo time da capital espanhola na temporada 2011/12 e é o sétimo jogador com mais partidas com a camisa colchonera. Pelo Atlético de Madrid, o meia fez 427 jogos e marcou 48 gols. Além disso, ele conquistou duas Ligas Europa, uma Copa do Rei, um Campeonato Espanhol e uma Supercopa da Espanha. Porém, na temporada passada pelo Sevilla, Saúl jogou apenas 26 jogos e balançou as redes uma vez.

No Flamengo, o espanhol reencontrará dois ex-companheiros: o técnico Filipe Luís, multicampeão junto ao meio-campista no Atlético de Madrid, e Jorginho, com quem jogou no Chelsea. Além do Atlético de Madrid, Sevilla e do clube inglês, o jogador também jogou pelo Rayo Vallecano.

