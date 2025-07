Palmeiras se reapresenta com foco no Fluminense e sem Richard Ríos

Após a vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG no último domingo (20/7), o Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira (21/7), na Academia de Futebol, com os olhos voltados para o confronto contra o Fluminense. O embate está marcado para quarta-feira (23/7), às 19h, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal ausência do dia foi Richard Ríos, já esperada pela comissão técnica. O volante colombiano foi liberado para realizar exames médicos no Benfica, de Portugal, clube com o qual o Palmeiras acertou a venda por 30 milhões de euros, dos quais 70% ficarão com o Verdão. O jogador não foi relacionado para a última rodada e compareceu apenas ao Allianz Parque no domingo para uma despedida tímida da torcida.

Na reapresentação, os atletas que atuaram como titulares diante do Galo cumpriram atividades regenerativas nas instalações internas do centro de excelência. Os demais jogadores participaram de um treino em campo reduzido com foco em posse de bola, seguido por um exercício técnico de ataque contra defesa, conforme o planejamento da comissão técnica.

Palmeiras terá retornos contra o Flu

Depois de contar com o retorno de Giay, liberado após uma entorse no joelho, o Palmeiras trabalha também pela recuperação do zagueiro Murilo, mas que ainda trata de uma lesão muscular na coxa. O atacante Paulinho, por sua vez, ainda passou pela cirurgia, inicialmente prevista para a última semana.

Contudo, a boa notícia é o retorno do centroavante Flaco López, que cumpriu suspensão automática na última rodada por acúmulo de cartões amarelos. Assim, ele estará à disposição para enfrentar o Fluminense, reforçando o setor ofensivo.

O elenco palmeirense ainda realizará mais um treinamento na manhã de terça-feira (22/7). Aliás, na atividade, Abel Ferreira começará a esboçar a equipe titular para o duelo no Rio de Janeiro. Contudo, com a saída de Ríos, Lucas Evangelista deve seguir como titular no meio de campo, como aconteceu no último compromisso.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.