Inglaterra x Itália: onde assistir, escalações e arbitragem

Treinadora Sarina Wiegman conversa com as jogadoras da Inglaterra antes da semifinal da Eurocopa Feminina - (crédito: Foto: Divulgação)

A primeira finalista da Eurocopa Feminina será definida nesta terça-feira (22). Inglaterra e Itália se enfrentam, às 16h (de Brasília), no Stade de Genève, em Genebra, em jogo único válido pela semifinal do torneio. Quem vencer a partida garante vaga na decisão, enquanto a seleção que perder se despede da competição. Não há disputa pela terceira e quarta colocações.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no CazéTV (YouTube).

LEIA MAIS: Espanha vence Suíça e volta à semifinal da Eurocopa Feminina após 27 anos

Como chega a Inglaterra

As inglesas são as atuais campeãs da Eurocopa, porém tiveram muitas dificuldades para buscar a classificação. A Inglaterra perdia por 2 a 0 para a Suécia, mas buscou o empate nos minutos finais da partida e superou as suecas nos pênaltis por 3 a 2.

Working hard ???? pic.twitter.com/RWqpp7Y70R — Lionesses (@Lionesses) July 21, 2025

Como chega a Itália

Por outro lado, as italianas voltam a disputar a semifinal da Eurocopa após 27 anos e vão tentar fazer história ao vencer as atuais campeãs. Nas quartas de final, a Itália venceu a Noruega por 2 a 1, com destaque para os dois gols marcados pela experiente Cristiana Girelli.

INGLATERRA x ITÁLIA

Semifinal da Eurocopa Feminina

Data-Hora: terça-feira, 22/07/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Stade de Genève, em Genebra.

INGLATERRA: Hampton; Bronze, Williamson, Carter, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; James, Russo, Hemp. Técnica: Sarina Wiegman.

ITÁLIA: Giuliani; Oliviero, Salvai, Linari, Di Guglielmo; Giugliano; Cantore, Caruso, Severini, Bonansea; Girelli. Técnica: Andrea Soncin.

Árbitra: Ivana Martincic (CRO).

Assistentes: Sanja Rodjak-Karsic (CRO) e Stasa Spur (ELN).

VAR: Dennis Higler (HOL).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.