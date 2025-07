Hulk domina números ofensivos do Atlético após Mundial

Ídolo no Atlético Mineiro, Hulk vem se mostrando cada vez mais importante para a equipe. Aliás, ele é o responsável pelos números ofensivos da equipe mineira desde o retorno do Mundial. O camisa sete foi o responsável pelos gols do Galo na derrota para o Palmeiras, pelo Brasileiro.

Em três partidas, o clube mineiro ainda não marcou nenhum gol com bola rolando e ainda tem um baixo índice de finalizações certas. No entanto, o autor dos gols neste período e da maioria das finalizações é justamente de Hulk.

Na derrota para o Bahia por 2 a 1, logo na volta do Brasileiro, Hulk foi quem balançou as redes para o Galo. Na ocasião, ele marcou um gol olímpico. Já na vitória contra o Bucaramanga, pela Sul-Americana, o camisa sete marcou o gol da vitória de pênalti. Por fim, na derrota por 3 a 2 para o Palmeiras no domingo (20), pelo Brasileiro, os dois gols do Galo foram do camisa sete, ambos de falta. Ou seja, nos últimos três jogos, Hulk marcou quatro gols pelo Atlético.

Além disso, o jogador também foi quem mais finalizou para o gol nos últimos três jogos. Seis dos sete chutes na direção do gol foram dele. O outro foi de Rony, na partida contra o Bucaramanga.

Aliás, vale ressaltar que Hulk está próximo de se tornar o sétimo maior artilheiro em atividade no futebol mundial. Com 447 gols, ele está há seis de ultrapassar Harry Kane, com 452.

O próximo compromisso do Atlético Mineiro é contra o Atlético Bucaramanga, pelo jogo de volta da Sul-Americana. O confronto, portanto, será nesta quinta-feira (24), às 21h30, na Arena MRV.

