Facilidade em sofrer finalizações vira vulnerabilidade no Grêmio após a parada

A melhora do rendimento defensivo é um desafio que o Grêmio precisará estender a sua dedicação para ter êxito. Afinal, a equipe gaúcha demonstrou que passou por um declínio em sua performance após a paralisação na temporada. Neste cenário, segundo o site “Sofascore”, o Imortal sofreu 71 finalizações de seus três primeiros adversários na retomada dos compromissos.

Em sua última partida, no empate com o Vasco pelo Brasileirão, o Tricolor Gaúcho levou 31 chutes, com seis interferências do goleiro Tiago Volpi. Anteriormente, na derrota para o Alianza Lima, fora de casa, pelo jogo de ida dos play-offs da Sul-Americana foram 23 finalizações dos donos da casa, com outras seis intervenções do arqueiro do Grêmio.

Já, no embate que marcou a reestreia do Imortal na temporada, o revés de goleada para o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, o volume foi menor. 17 chutes da Raposa, com cinco defesas de Tiago Volpi. Nestes três duelos, aliás, o Tricolor Gaúcho acumulou sete gols sofridos.

Grêmio apresenta declínio defensivo

Para efeito de comparação, o desempenho é inferior já na era Mano Menezes. Mais especificamente nos três jogos antes do começo do Mundial de Clubes. Naquela ocasião, o Imortal superou o Sportivo Luqueño pela fase de grupos da Sul-Americana e o Juventude pelo Brasileirão. Além do empate com o Corinthians também pelo torneio de pontos corridos. Neste mesmo período, o Grêmio levou 29 chutes dos seus adversários, com oito intervenções do goleiro Tiago Volpi e apenas um gol sofrido. De acordo com o “Sofascore”, o time gaúcho é o integrante do Campeonato Brasileiro que mais foi alvo de finalizações dos seus oponentes. No caso, 215 chutes em 14 rodadas.

Ajustar tal vulnerabilidade a tempo do embate seguinte será essencial. Isso porque o Imortal terá confronto decisivo contra o Alianza Lima, na próxima quarta-feira (23). O Tricolor Gaúcho enfrentará os peruanos pelo jogo de volta dos play-offs da Sul-Americana, às 21h30, na Arena. Como perdeu no primeiro jogo, o Grêmio necessita de pelo menos um triunfo por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Caso vença por três gols ou mais de vantagem, a equipe se classifica diretamente para as oitavas da Sula. Além disso, não sofrer gols será essencial para os comandados de Mano Menezes ter maior facilidade em cumprir este objetivo.

