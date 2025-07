Manchester City define alvo para o gol em caso de saída de Ederson

Trafford foi titular do Burnley na temporada passada, com 45 jogos, somente 16 gols sofridos e 29 partidas sem ser vazado - (crédito: Foto: Ryan Pierse/Getty Images)

O Manchester City já tem um nome definido caso precise contratar um novo goleiro: James Trafford, do Burnley. Apesar dos rumores envolvendo Diogo Costa, do Porto, o clube inglês deve apostar no jovem inglês, formado nas categorias de base do próprio clube. No entanto, a contratação de um reforço para o gol só acontecerá se Ederson ou Ortega deixarem o clube.

Stefan Ortega, que disputou 22 partidas na última temporada aproveitando lesões e oscilações de Ederson, recebeu sondagens semanas atrás, mas deve permanecer no elenco.

Por outro lado, Ederson pode estar de saída. O Manchester City ainda não recebeu propostas oficiais, mas sabe do interesse do Galatasaray. Com somente um ano restante de contrato, o brasileiro pode ter sua saída facilitada pelo clube.

Caso Ederson deixe realmente o clube, o City abriria espaço (e orçamento) para ir ao mercado. Mas, segundo o ‘Manchester Evening News’ e o jornalista Fabrizio Romano, o nome favorito é James Trafford, de 22 anos, atualmente no Burnley. Ele é bem conhecido por Guardiola, já que foi formado nas categorias de base do City e passou dez anos no clube antes de ser vendido em julho de 2023.

Goleiro se destaca e entra na mira do City

Na última temporada, Trafford foi titular absoluto do Burnley, com 45 jogos, somente 16 gols sofridos e 29 partidas sem ser vazado. Em nenhuma delas, sofreu mais de um gol sequer. Assim, ele foi um dos nomes principais do time que voltou à Premier League.

O City o vendeu por 17,3 milhões de euros (R$ 110,7 milhões) e manteve uma cláusula de recompra por 46 milhões de euros (R$ 294,4 milhões). No entanto, já há conversas com o Burnley para tentar reduzir esse valor. Além disso, Trafford, que também foi destaque no título europeu da Seleção Inglesa Sub-21 em 2023, já teria sinalizado que aceita retornar ao clube de Manchester.

