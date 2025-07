Fluminense não vence sem Arias pelo Brasileirão desde 2023

A saída de Jhon Arias ainda reverbera no Fluminense, já que a equipe se despediu de um ídolo cuja importância se via dentro do campo. Assim, um número curioso levantou um ponto negativo para o torcedor tricolor.

Afinal, o Flu não vence uma partida de Brasileirão sem Arias em campo desde 2023. Segundo levantamento do perfil “DataFut” no X, faz desde novembro do citado ano que o Fluminense não sai vitorioso em uma partida do Campeonato Brasileiro sem o colombiano.

O jogo em questão foi em 23/11, pela 32ª rodada, em triunfo por 1 a 0 sobre o São Paulo, no Maracanã. Germán cano foi o autor do gol único do prélio, que marcava o encontro entre os campeões da Libertadores e da Copa do Brasil daquela temporada.

Desde então, foram 20 vitórias do Flu no Brasileirão. Duas ainda pela edição 2023, 12 em 2024 e seis na atual edição. Todas com Jhon Arias. No último domingo (20/7), o Tricolor fez sua primeira partida após o fim da passagem do craque pelas Laranjeiras.

Foi em derrota por 1 a 0 para o Flamengo. Já é, afinal, o segundo revés consecutivo do Flu. Antes, já havia perdido por 2 a 0 para o Cruzeiro, também no Maracanã, em jogo que marcou o adeus de Arias. A equipe de Renato Gaúcho volta a campo nesta quarta-feira (23/7), quando recebe o Palmeiras, pela 16ª rodada do Brasileirão, às 19h (de Brasília).

