Com mais de 150 imóveis no litoral do país, Neymar pretende criar ‘Caribe Brasileiro’

Com mais de 150 imóveis no litoral do país, Neymar pretende criar um Caribe Brasileiro no Nordeste - (crédito: Reprodução / Instagram)

Neymar está com um plano especial para seus investimentos. Com mais de 150 imóveis no litoral do Brasil, entre Sul e Norte, o jogador pretende criar uma rota batizada de “Caribe Brasileiro” no Nordeste do país.

De acordo com o “Extra”, o camisa 10 do Santos tem planos para seus investimentos no litoral do Nordeste. A ideia, portanto, é colocar uma bandeirinha fixada com o nome de Neymar por cerca de 2,7 mil quilômetros na costa brasileira.

Por meio da Neymar Sports, o jogador é sócio da Due Incorporadora. Assim, o objetivo é construir 28 empreendimentos imobiliários no litoral entre Pernambuco e Alagoas nos próximos 12 anos, ou seja, até 2037.

O projeto, que deve girar em torno de R$7,5 bilhões, inclui edifícios residenciais de luxo em praias como Porto de Galinhas, Carneiros, Maragogi, Antunes e Japaratinga. Os imóveis para este território variam de estúdios a apartamentos com seis quartos, com valores entre R$ 300 mil e R$ 6 milhões, a depender do local. Além disso, terá resorts, pequenos prédios, aeroporto e imóveis destinados ao comércio em 100 km de praias.

Outros imóveis de Neymar

No Rio de Janeiro, o jogador tem pelo menos três mansões perto da praia. Em Itanhangá, uma mansão que comprou de Claudia Raia e Edson Celulari. No Leblon, um terreno que adquiriu recentemente por R$ 20 milhões no Jardim Pernambuco.

Por fim, a mansão em Mangaratiba, onde o jogador costuma a passar seus dias de folga com familiares e amigos. Aliás, no local, ele construiu lagos artificiais e busca expandir sua propriedade adquirindo terrenos vizinhos. No entanto, na última tentativa, não deu certo. Neymar tentou, mais uma vez, comprar a casa do DJ Marlboro por R$ 15 milhões, mas ouviu não como resposta.

Em Santos, o jogador soma 102 imóveis na região. A última aquisição, portanto, ocorreu com a sua mudança para a cidade. Assim, ele comprou uma mansão no Morro Santa Terezinha, área nobre da cidade. A propriedade é a soma de três casas, finalizando em R$ 50 milhões e 2,8 mil metros quadrados. Neymar também é dono de uma mansão no Guarujá, no Jardim Acapulco, condomínio de luxo que tem vários famosos na vizinhança.

No Sul, o jogador possui o “Neyplex” uma cobertura de quatro andares no maior prédio do país, em Balneário Camboriú, mais conhecido como Torres Gêmeas. O imóvel está avaliado em R$60 milhões. Por lá, ele está ajudando a levantar outro arranha-céu de luxo em Itapema

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.