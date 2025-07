Novorizontino faz exigência para negociar Dantas ao Botafogo

O Botafogo segue com dificuldades para contratar o zagueiro Dantas, do Novorizontino. Depois de recusar uma proposta do Alvinegro na semana passada, o clube paulista indicou que só aceita negociá-lo com pagamento à vista. A informação é do jornal “O Globo”.

O Tigre do Vale, aliás, indicou que topa negociar Dantas por valores bem abaixo da multa rescisória do zagueiro, que gira em torno dos R$ 30 milhões. Inicialmente, o clube paulista afirmou que contaria com o jogador até o fim da Série B. Com o novo cenário, nos próximos dias, o Botafogo deve enviar uma nova proposta com valores maiores do que os R$ 8 milhões oferecidos anteriormente.

O intuito do Botafogo é repetir o que fez com Jair, que chegou ao clube após passagem pelo Santos. Na ocasião, buscou no mercado um nome jovem para a posição, com potencial de bom rendimento e futura revenda. Internamente, o scout alvinegro tem a convicção de que o atleta do Novorizontino tem esse perfil.

Caso não consiga mudar a situação do zagueiro, de 21 anos, o Botafogo, assim, caminhará em outras frentes. O clube segue na busca para reforçar o setor defensivo, agora com a chegada do novo treinador, Davide Ancelotti.

