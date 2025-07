Real Madrid tem interesse no atual Bola de Ouro

O Real Madrid está de olho em Rodri, do Manchester City, como o nome ideal para ocupar o lugar deixado por Toni Kroos. De acordo com informações do jornal ‘As’, o clube espanhol acompanha de perto a situação do volante, que ainda não renovou com os ingleses e pode se tornar uma oportunidade de mercado nos próximos meses.

LEIA MAIS: Manchester City define alvo para o gol em caso de saída de Ederson

Rodri tem contrato até 2027, mas a falta de avanços em uma possível renovação chamou a atenção dos dirigentes merengues. Para tentar viabilizar a contratação, o Real Madrid considera vender Rodrygo por algo entre 80 e 100 milhões de euros (R$ 512 e R$ 640 milhões) — valor que ajudaria a bancar a chegada do meio-campista que recebeu a Bola de Ouro na última temporada.

Outros nomes também estão na mira, como Barella, Enzo Fernández e Mac Allister, mas todos têm contratos longos e negociações mais complicadas.

Dessa maneira, Rodri aparece como a prioridade. Um possível investimento no jogador espanhol faz parte da reformulação do elenco, que já ganhou reforços como Alexander-Arnold, Carreras, Huijsen e Mastantuono.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.