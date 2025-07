111 anos de Seleção Brasileira: saiba detalhes da história centenária

A Seleção Brasileira, a mais vitoriosa do planeta, celebra nesta segunda-feira seu 111º aniversário. Foi em 21 de julho de 1914 que o Brasil fez sua estreia, vencendo o time inglês do Exeter City por 2 a 0, nas Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Desde então, a Seleção construiu uma trajetória sem igual, com gerações de craques e uma coleção de títulos.

Naquele 21 de julho, torcedores se aglomeraram no estádio do Fluminense para ver o jogo. O público estimado variou entre 3 mil e 13 mil pessoas. Aliás, a maioria deles assistiu à partida de pé, atrás de uma grade modesta, que não ameaçava a segurança dos atletas e da arbitragem.

O jogo histórico teve gols de Oswaldo, do Fluminense, e Osman, do America-RJ. Além disso, a Seleção Brasileira contou ainda com a presença de nomes que seguiriam fazendo história no futebol, como o goleiro Marcos Carneiro de Mendonça e o atacante Arthur Friendereich.

Ainda em 1914, dois meses depois de sua estreia oficial, a Seleção Brasileira conquistaria seu primeiro título: a Copa Roca. Uma disputa equilibrada contra a Argentina, na qual obteve o placar mínimo graças a um gol de Rubens Sales (do Paulistano), em Buenos Aires.

Como tudo começou

O contexto esportivo brasileiro no início do século XX era dominado por esportes como o críquete e o remo. Porém, a chegada da Seleção e sua emocionante vitória sobre a equipe inglesa marcaram o início de uma nova era para o futebol no Brasil. O esporte rapidamente ganhou o coração dos brasileiros

Ídolos e títulos históricos da Seleção Brasileira

Desde então, a Seleção se notabilizou pela revelação de jogadores lendários, craques que encantavam torcedores de todos os países. Nos primórdios, nomes como os de Leônidas da Silva, que ficou conhecido como Diamante Negro, e Zizinho foram muito importantes para estabelecer a relevância do futebol nacional no cenário mundial.

Anos mais tarde, Pelé, o rei do futebol, e uma lista extensa de outros craques levaram o Brasil ao protagonismo do esporte. Um pouco depois veio Zico, “Galinho de Quintino” se destacondo nos anos 70 e 80.

Antes mesmo da existência da Copa do Mundo, o Brasil já se destacava no continente, vencendo Copa América e enfrentando potências como Argentina e Uruguai. Por fim, os títulos das Copas de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, e a hegemonia celebrada até hoje.

