Manchester United anuncia reforço de mais de meio bilhão de reais

O Manchester United anunciou oficialmente a contratação de Bryan Mbeumo nesta segunda-feira (21). O atacante assinou contrato por cinco temporadas, até junho de 2030, com opção de renovação por mais um ano. A negociação custou cerca de 82 milhões de euros (R$ 524,8 milhões), sendo 75 milhões (R$ 480 milhões) fixos e 7 milhões (R$ 44,8 milhões) em bônus.

Mbeumo, que é jogador da seleção de Camarões, chega do Brentford, que classificou a transferência como a maior da sua história. Pelo clube inglês, ele disputou 242 partidas, marcou 70 gols e deu 51 assistências. Só na temporada 2024/25 da Premier League, foram 20 participações em gols.

“Assim que soube da chance de jogar no Manchester United, não pensei duas vezes. Era o clube dos meus sonhos, o time do qual eu vestia a camisa quando era criança. Minha mentalidade é sempre buscar ser melhor do que ontem. Além disso, sei que tenho força e personalidade para alcançar um novo nível aqui, aprendendo com Ruben Amorim e dividindo o campo com jogadores de classe mundial. ”, disse o atacante ao site oficial do clube.

“Todo mundo me falou sobre o ambiente que está sendo criado aqui e sobre os planos ambiciosos para o futuro. Este é um clube gigante, com um estádio incrível e torcedores apaixonados. Dessa maneira, estamos todos focados em brigar pelos grandes títulos”, completou.

Terceiro reforço do Manchester United

Mbeumo é o terceiro reforço da equipe para a nova temporada. Isto porque, antes dele, o United já havia fechado com o brasileiro Matheus Cunha, do Wolverhampton, por 75 milhões de euros (R$ 480 milhões), e com Diego León, destaque do futebol paraguaio. Por fim, o camaronês se junta ao grupo durante o período de treinos nos Estados Unidos, após não participar do empate por 0 a 0 com o Leeds no primeiro amistoso da pré-temporada.

