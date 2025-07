Astro do Chelsea recusa pedido de casamento e namoro entra em crise

A relação do meio-campista Cole Palmer, astro do Chelsea, e da sua namorada, Connie Grace, dá indícios de passar por situação incômoda durante as férias. Isso porque o jogador rejeitou um pedido de casamento e o cenário causou a irritação da amada. Com isso, a decisão de sua companheira foi deixar de seguir o craque inglês, segundo o jornal inglês “The Sun”. Assim, há rumores de que o relacionamento está próximo de chegar ao fim e até mesmo que já houve a separação.

Não apenas Connie deixou de seguir Palmer, como o jogador do Chelsea fez o mesmo. No perfil de ambos, aliás, não há mais fotos juntos ou até mesmo interações nas redes sociais. De acordo com relatos de pessoas próximas ao casal, a namorada pressionava o atleta a oficializar a união há mais de um ano.

No entanto, a sua escolha teria sido por priorizar o seu lado profissional. Entretanto, a decisão não agradou à amada. Na campanha vitoriosa do Chelsea no Mundial de Clubes, o meio-campista inglês foi eleito o melhor jogador da competição. Mesmo com a presença de Connie em Miami, nos Estados Unidos, durante a disputa da competição, a sua ausência nas partidas dos Blues provocou estranheza.

Após título com o Chelsea, Palmer visita as suas origens

A namorada também não esteve presente na celebração do título, que ocorreu ainda no gramado, que teve a participação de familiares dos jogadores. Assim, Palmer comemorou o troféu com os companheiros de equipe e amigos próximos. O jogador e Connie Grace nasceram na cidade de Manchester e se conheceram aos 17 anos.

Em meio a este contexto turbulento, Palmer aproveita parte das suas férias em um pequeno arquipélago. No caso, São Cristóvão e Névis, país que ele tem ligação afetiva. Afinal, o território na região do Caribe é o local de nascimento de seu avô. Sterry Palmer mudou-se para a Inglaterra em 1960, quando tinha apenas seis anos. Apesar de não visitar com frequência o país de seu avô, o meio-campista demonstra gratidão por São Cristóvão e Névis. Isso porque estampa a bandeira do território caribenho em uma de suas chuteiras.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.