Cássio retorna ao Cruzeiro e enfrentará o Corinthians em Itaquera

Líder do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro terá mudanças para enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira (23), em Itaquera. O jogo marcará o reencontro do goleiro Cássio com a torcida do Timão em sua antiga casa. Já o lateral-direito Fagner, emprestado ao clube mineiro, ficará fora da partida.

No caso de Fagner, os clubes firmaram um acordo que prevê o pagamento de uma multa, caso o Cruzeiro opte por utilizá-lo no confronto. No entanto, a diretoria celeste afirmou não ter interesse em arcar com o valor. Sem Fagner, William deve seguir como titular na lateral direita. Ele teve boa atuação na vitória sobre o Juventude, no último domingo (20).

Cássio deixou o Corinthians no ano passado, após perder espaço durante a passagem de António Oliveira pelo clube. Sem prestígio e fora dos planos, o goleiro transferiu-se para o Cruzeiro, onde se reencontrou com o bom futebol. Mesmo após uma fase de oscilação, ele vive um grande momento, assim como todo o elenco celeste. Já o meia Matheus Pereira deve começar entre os titulares. Lucas Silva, com dores no joelho direito, é dúvida para a partida.

Com isso, o provável Cruzeiro que enfrentará o Corinthians tem: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Walace) e Christian; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge. Com 33 pontos, o time comandado por Leonardo Jardim lidera o Campeonato Brasileiro, três pontos à frente do Flamengo, que ocupa a segunda colocação.

