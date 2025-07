Galvão Bueno faz viagem romântica com esposa para comemorar aniversário

Galvão Bueno escolheu fazer uma viagem romântica com sua esposa Desirée Soares para Gramado, no Rio Grande do Sul. A ida para a cidade na serra gaúcha tem o intuito de celebrar o aniversário de 75 anos do narrador, nesta segunda-feira (21). Durante a estadia, o casal promete aproveitar o inverno com bastante vinho, espumante e a culinária local.

Desirée exibiu nas redes sociais alguns registros da viagem. A companheira também publicou um vídeo nas redes sociais em que Galvão Bueno aparece andando à cavalo, também faz um passeio por uma vinícola. Além disso, em ocasiões românticas ao seu lado. Assim, desejou os parabéns ao marido.

“Hoje o dia é todo seu meu amor! Obrigada pelo exemplo de garra e determinação que vc nos mostra a cada conquista. E nas derrotas, outro gigante, nos ensinando que nunca é tarde pra recomeçar. Esse vídeo mostra exatamente tudo isso e muito mais, sua paixão pela vida! Em meu nome e dos nossos filhos, desejo a você muita paz, saúde e muitos sonhos realizados. Que Deus continue abençoando seus passos. Feliz aniversário meu amor. Te admiro e te amo muito”, detalhou a amada.

Galvão Bueno se torna concorrente da Globo

O histórico locutor oficializou no dia 08 de junho, a sua entrada como sócio e conselheiro do canal ‘NSports’. A plataforma, que transmite competições por streaming e TV por assinatura, também anunciou a chegada do narrador à equipe executiva e editorial. Com Antônio Tabet, ex-Flamengo, como um dos principais acionistas, o canal pertence à holding ‘Ola Sports’.

A emissora se destaca pela transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro — que tinha a Globo como uma das detentoras —, além de outros eventos esportivos nacionais. O projeto, aliás, foi criado em 2018 e ainda conta com suporte tecnológico da empresa europeia Tellescom — o que amplia o escopo técnico e de inovação da marca.

Com a chegada do locutor, a NSports se reforça como concorrente direta do SporTV e outras redes tradicionais. Há uma forte expectativa para que a presença do comunicador influencie diretamente no desenvolvimento de formatos originais. Ampliando, assim, a visibilidade da marca no segmento digital.

